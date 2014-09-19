英国金融市场：英镑兑欧元触及两年高位，苏格兰留在英国令市场释然

路透伦敦9月19日 - 英镑兑欧元周五触及两年高位，英国金融市场上涨，投资和企业界也释然，此前苏格兰人投票反对独立，避免苏格兰脱离英国将引起的巨大不确定性。

英镑兑欧元触及两年高位，且英镑市场的波动性骤降，汇市波动性在周四苏格兰独立公投前升至有史以来最高水平。

苏格兰人反对独立，为市场持续数周的忧虑划上句号，当时部份民调显示苏格兰和英国的结盟濒临终结边缘，令英镑汇率急跌。

英镑兑欧元 触及两年高位，欧元低见0.7810英镑，英镑兑美元 升至1.65美元以上。

但这些涨幅消退，英镑兑美元跌0.5%，至略高于1.63美元。分析师表示，主要政治风险，从苏格兰公投决定留在英国以至明年5月英国大选，仍是影响英镑和其他英国资产的因素。

英国利率市场上升，因投资者押注英国央行现在不是那么急于升。

两年期英债收益率 升至逾两个月高位0.926%，10年期英债收益率 升至六周高位2.603%，之后回落。

“苏格兰决定留在英国将可能令市场焦点返回英国经济增长，且认为英国经济是需要将政策温和收紧一些，且英国央行将会早于美联储升息，”Baring Asset Management固定收益全球主管Alan Wilde说。(完)

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