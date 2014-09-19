英国金融市场：英镑兑欧元触及两年高位，苏格兰留在英国令市场释然

中港个股：民生银行理财“飞单”案系非法募集资金，目前查明涉案金额16.5亿元
路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报道的数字，涉及客户约150余人。
路透伦敦9月19日 - 英镑兑欧元周五触及两年高位，英国金融市场上涨，投资和企业界也释然，此前苏格兰人投票反对独立，避免苏格兰脱离英国将引起的巨大不确定性。
英镑兑欧元触及两年高位，且英镑市场的波动性骤降，汇市波动性在周四苏格兰独立公投前升至有史以来最高水平。
苏格兰人反对独立，为市场持续数周的忧虑划上句号，当时部份民调显示苏格兰和英国的结盟濒临终结边缘，令英镑汇率急跌。
英镑兑欧元 触及两年高位，欧元低见0.7810英镑，英镑兑美元 升至1.65美元以上。
但这些涨幅消退，英镑兑美元跌0.5%，至略高于1.63美元。分析师表示，主要政治风险，从苏格兰公投决定留在英国以至明年5月英国大选，仍是影响英镑和其他英国资产的因素。
英国利率市场上升，因投资者押注英国央行现在不是那么急于升。
两年期英债收益率 升至逾两个月高位0.926%，10年期英债收益率 升至六周高位2.603%，之后回落。
“苏格兰决定留在英国将可能令市场焦点返回英国经济增长，且认为英国经济是需要将政策温和收紧一些，且英国央行将会早于美联储升息，”Baring Asset Management固定收益全球主管Alan Wilde说。(完)
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路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报道的数字，涉及客户约150余人。
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。
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