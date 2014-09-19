美国新股：阿里巴巴首日上市开盘报92.70美元，一度逼近100美元后回软

****美国与加拿大经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%
路透9月19日 - 阿里巴巴 周五首日上市开盘报92.70美元，招股价为68美元。
路透数据显示，阿里巴巴开盘第一分钟成交达到5,528万股。
开盘后，阿里巴巴股价一路走高，一度逼近100美元，报99.70美元，之后迅即回软，1606GMT，报92.60美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%
路透新加坡4月28日 - 油价周五企稳，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
4月中旬以来，外盘豆类基本面利空消化殆尽，加之国内逐渐进入菜粕消费旺季，菜粕期货触底反弹，走出春节后的最大一波涨势。展望后市，外盘豆类、油菜籽期货利多隐现，而国内菜粕需求继续转好，菜粕期货有望维持偏强振荡走势。