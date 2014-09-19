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货币新闻 | 2014年 9月 20日 星期六 00:07 BJT

美国新股：阿里巴巴首日上市开盘报92.70美元，一度逼近100美元后回软

路透9月19日 - 阿里巴巴 周五首日上市开盘报92.70美元，招股价为68美元。

路透数据显示，阿里巴巴开盘第一分钟成交达到5,528万股。

开盘后，阿里巴巴股价一路走高，一度逼近100美元，报99.70美元，之后迅即回软，1606GMT，报92.60美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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