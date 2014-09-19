欧洲股市：收高，在苏格兰决定留在英国后一度涨至六年半高位

* FTSEurofirst 300指数收高0.25%，但低于日内高位

* 在苏格兰决定留在英国后一度涨至六年半高位

* 思爱普大跌，因担心一收购交易价格

路透伦敦9月19日 - 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 周五触及逾六年高位，因苏格兰公投结果为反对独立，不过，该股指缩减涨幅，受累于获利了结和臆测法国评等将被下调。

法国CAC 40指数 下滑0.08%，报4,461.22点，交易商表示，市场臆测一主要评级机构将下调法国评等。

法股表现落后于泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数，后者收高0.25%，报1,401.53点，之前触及六年半高位。

英国富时100指数 收涨0.27%，报6,837.92点，但收位低于日内高位。

苏格兰人在公投中反对独立，支撑欧洲股市。

“股市释然上涨，因市场认为苏格兰公投是一个路障。现在公投结束，尘埃落定，我们的焦点将返回基本面上。”德国商业银行股市策略师Peter Dixon说。

西班牙IBEX指数 早盘上涨逾1%，因市场认为苏格兰不支持独立，将降低西班牙加泰罗尼亚独立的决心。IBEX指数收低0.1%，因较广泛市场缩减涨幅。

在涨幅居前的个股中，苏格兰皇家银行 在苏格兰公投结束后释然上扬2.5%。

德国思爱普(SAP) 大跌3.8%，因公司将以73亿美元现金买入美国公司Concur ，市场对这买入价格感到忧虑。