路透专访：费希尔称当失业率降至6.1%以下，薪资将会增长

* 州与州数据显示6.1%的失业率是薪资增长的转折点

* 薪资通胀已在德州浮现-费希尔

路透9月19日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在联邦公开市场委员会(FOMC)本周政策会议上提交了其研究，显示如果美国失业率延续其下行趋势，美国薪资可能急速增长，情况令人担忧。

费希尔周五接受路透访问时表示，一份未经公开发表的达拉斯联邦储备银行研究文件显示，较之美国失业率在6.1%以上，失业率降至6.1%以下对薪资增长会带来更明显压力。

费希尔说，达拉斯联邦储备银行的分析师将美国每个州从1982-2013年的失业率和薪资数据来作比较，尝试找出德州薪资通胀浮现而美国其他州没有出现相同情况的原因。

他在会议上向FOMC委员表示，结果“值得注意，需深入思考以找出结论。”

美国8月失业率为6.1%，正是费希尔的分析师研究发现失业率跌至该水平以下，薪资可能开始上升的那一点。

“(薪资开始增长的)失业率数字刚好是在6.1%，这是从数据分析出来的(信息)，”费希尔说。

德州就业市场强劲增长，令其失业率降至5.1%。费希尔说，达拉斯联邦储备银行预计，目前德州薪资通胀在大约3.5%，高于为2.5%的全国通胀率预估值。

费希尔周五表示，他担心全国失业率进一步下跌，将可能导致较广泛的薪资通胀。为避免这情况，以及应对他认为金融市场不断过度上升的情况，他支持在春季升息，较许多投资者目前预期提早。(完)