路透专访：费希尔称当失业率降至6.1%以下，薪资将会增长

中港个股：民生银行理财“飞单”案系非法募集资金，目前查明涉案金额16.5亿元
路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报道的数字，涉及客户约150余人。
* 州与州数据显示6.1%的失业率是薪资增长的转折点
* 薪资通胀已在德州浮现-费希尔
路透9月19日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在联邦公开市场委员会(FOMC)本周政策会议上提交了其研究，显示如果美国失业率延续其下行趋势，美国薪资可能急速增长，情况令人担忧。
费希尔周五接受路透访问时表示，一份未经公开发表的达拉斯联邦储备银行研究文件显示，较之美国失业率在6.1%以上，失业率降至6.1%以下对薪资增长会带来更明显压力。
费希尔说，达拉斯联邦储备银行的分析师将美国每个州从1982-2013年的失业率和薪资数据来作比较，尝试找出德州薪资通胀浮现而美国其他州没有出现相同情况的原因。
他在会议上向FOMC委员表示，结果“值得注意，需深入思考以找出结论。”
美国8月失业率为6.1%，正是费希尔的分析师研究发现失业率跌至该水平以下，薪资可能开始上升的那一点。
“(薪资开始增长的)失业率数字刚好是在6.1%，这是从数据分析出来的(信息)，”费希尔说。
德州就业市场强劲增长，令其失业率降至5.1%。费希尔说，达拉斯联邦储备银行预计，目前德州薪资通胀在大约3.5%，高于为2.5%的全国通胀率预估值。
费希尔周五表示，他担心全国失业率进一步下跌，将可能导致较广泛的薪资通胀。为避免这情况，以及应对他认为金融市场不断过度上升的情况，他支持在春季升息，较许多投资者目前预期提早。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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