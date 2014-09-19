芝加哥期市：全球供应充足令CBOT小麦下跌，本周跌5.6%

招金期货：黄金价格5月或先扬后抑
美联储5月不会加息的预期、美元疲弱、法国大选的不确定性、地缘紧张局势等众多因素仍会支撑金价上涨到5月上旬。但随着地缘因素、欧美政治经济因素带来的避险情绪部分消化，加之美联储6月加息的预期，金价或在5月中旬下跌。5月金价或先扬后抑。
路透9月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五在过去10个交易日中下跌第九日，近月合约触及四年低位，交易商称，受累于全球供应充足和技术性卖盘。
CBOT小麦合约<0#W:>全部触及合约低位。
CBOT收盘时，9月小麦合约九日相对强弱指标(RSI)为15.5。技术分析师认为RSI在0-30为超卖信号，RSI在70-100显示市场超买。
Informa Economics预计，2014年美国各种小麦总产量为20.46亿蒲式耳，高于美国农业部目前预估的20.3亿蒲式耳。Informa Economics预计，不计算硬粒小麦，春麦产量为5.9亿蒲式耳，高于美国农业部预期的5.72亿。
本周，CBOT-12月小麦跌28美分或5.6%。
CBOT-12月小麦期货 收报每蒲式耳4.74-1/2美元，跌14美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为70,407口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
美联储5月不会加息的预期、美元疲弱、法国大选的不确定性、地缘紧张局势等众多因素仍会支撑金价上涨到5月上旬。但随着地缘因素、欧美政治经济因素带来的避险情绪部分消化，加之美联储6月加息的预期，金价或在5月中旬下跌。5月金价或先扬后抑。
沪镍自从3月上旬大跌之后，一直处于弱势运行状态。从影响沪镍价格的几个因素分析，笔者认为，无论是从基本面来看还是技术面看，沪镍无疑仍是有色金属中走势最弱的一个品种。短期来看，沪镍走弱的情况难以改变。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%