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市场报道 | 2014年 9月 20日 星期六 04:47 BJT

芝加哥期市：全球供应充足令CBOT小麦下跌，本周跌5.6%

路透9月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五在过去10个交易日中下跌第九日，近月合约触及四年低位，交易商称，受累于全球供应充足和技术性卖盘。

CBOT小麦合约<0#W:>全部触及合约低位。

CBOT收盘时，9月小麦合约九日相对强弱指标(RSI)为15.5。技术分析师认为RSI在0-30为超卖信号，RSI在70-100显示市场超买。

Informa Economics预计，2014年美国各种小麦总产量为20.46亿蒲式耳，高于美国农业部目前预估的20.3亿蒲式耳。Informa Economics预计，不计算硬粒小麦，春麦产量为5.9亿蒲式耳，高于美国农业部预期的5.72亿。

本周，CBOT-12月小麦跌28美分或5.6%。

CBOT-12月小麦期货 收报每蒲式耳4.74-1/2美元，跌14美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为70,407口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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