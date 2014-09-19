美国债市：长债上涨，因在近期下跌后有低吸买盘

* 长债价格一度跳涨逾一个大点

* 美国10年期公债收益率触及7月来最高

路透纽约9月19日 - 美国公债价格周五上涨，因交易商利用近期收益率上升的机会买入，本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议主导债市走势，且苏格兰公投结果反对独立。

30年期公债价格 大涨1-5/32，收益率尾盘报3.295%，周四尾盘报3.359%，9月2日报3.173%。自9月开始以来，公债普遍遭到抛售，因担心美联储可能较原先预期的更早开始逐步结束超宽松政策。

Payden & Rygel的Jim Sarni表示，长债买家，包括保险公司、央行以及其他需要愈来愈稀少且债务年期要更长的买家。

“在今日和过去几天看到的是，投资者对利率及宽松货币政策相关想法重新审视，”Sarni说，“长债升幅最大，因为它之前被抛售的力度最猛。”

指标10年期公债收益率 尾盘报2.581%，在海外市场触及2.655%的近三个月高位，因市场原本担心苏格兰公投可能赞成独立。10年期公债尾盘升13/32。

在结束两日会议后，美联储周三声明表示，并未改变仍将维持低利率“一段长时间”的观点。

这缓和了投资人对美联储可能较市场预期提前收紧政策的担忧。但美联储经济预估显示，一旦开始升息，将比6月预估的更快。

交易商表示，这些预估的改变刺激了周三和周四对短债的买盘。周五短债表现不一，五年期公债 升3/32，收益率报1.818%。

欧债收益率低于美债，10年期德债 收益率周五仅略高于1%，还不到10年期美债收益率的一半。

“由于缺乏重大风险事件，预计来自债市的收益会令投资人几个月都难以减持公债仓位。”Voya Investment Management投资组合经理人Jake Lowery表示，“所以在短期内没有什么诱因的的情况下，就会有对收益的渴求。”

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-) 0.573

五年期公债 99-03/32 (+04/32) 1.818

10年期公债 98-06/32 (+12/32) 2.585

30年期公债 96-24/32 (+1-05/32) 3.297(完)

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