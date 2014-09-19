美国债市：长债上涨，因在近期下跌后有低吸买盘

中港个股：民生银行理财“飞单”案系非法募集资金，目前查明涉案金额16.5亿元
路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报道的数字，涉及客户约150余人。
* 长债价格一度跳涨逾一个大点
* 美国10年期公债收益率触及7月来最高
路透纽约9月19日 - 美国公债价格周五上涨，因交易商利用近期收益率上升的机会买入，本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议主导债市走势，且苏格兰公投结果反对独立。
30年期公债价格 大涨1-5/32，收益率尾盘报3.295%，周四尾盘报3.359%，9月2日报3.173%。自9月开始以来，公债普遍遭到抛售，因担心美联储可能较原先预期的更早开始逐步结束超宽松政策。
Payden & Rygel的Jim Sarni表示，长债买家，包括保险公司、央行以及其他需要愈来愈稀少且债务年期要更长的买家。
“在今日和过去几天看到的是，投资者对利率及宽松货币政策相关想法重新审视，”Sarni说，“长债升幅最大，因为它之前被抛售的力度最猛。”
指标10年期公债收益率 尾盘报2.581%，在海外市场触及2.655%的近三个月高位，因市场原本担心苏格兰公投可能赞成独立。10年期公债尾盘升13/32。
在结束两日会议后，美联储周三声明表示，并未改变仍将维持低利率“一段长时间”的观点。
这缓和了投资人对美联储可能较市场预期提前收紧政策的担忧。但美联储经济预估显示，一旦开始升息，将比6月预估的更快。
交易商表示，这些预估的改变刺激了周三和周四对短债的买盘。周五短债表现不一，五年期公债 升3/32，收益率报1.818%。
欧债收益率低于美债，10年期德债 收益率周五仅略高于1%，还不到10年期美债收益率的一半。
“由于缺乏重大风险事件，预计来自债市的收益会令投资人几个月都难以减持公债仓位。”Voya Investment Management投资组合经理人Jake Lowery表示，“所以在短期内没有什么诱因的的情况下，就会有对收益的渴求。”
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (-) 0.573
五年期公债 99-03/32 (+04/32) 1.818
10年期公债 98-06/32 (+12/32) 2.585
30年期公债 96-24/32 (+1-05/32) 3.297(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 利棣儿/李军)
路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报道的数字，涉及客户约150余人。
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。
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