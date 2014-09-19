美国股市: 道琼工业指数收高0.08%，Nasdaq指数下跌0.3%

路透纽约9月19日 - 美国股市周五涨跌互见，道指仅小升，标普500指数小跌，而Nasdaq指数收低，此前阿里巴巴 首日上市表现亮丽，但被甲骨文 和雅虎 等科技股下跌所抵销。

道琼工业指数 收高13.75点，或0.08%，至17,279.74点；标准普尔500指数 收低0.96点，或0.05%，至2,010.40点；Nasdaq指数 下跌13.64点，或0.3%，至4,579.79点。

本周，道指涨1.7%，标准普尔500指数升1.3%，Nasdaq指数涨0.3%。(完)