美国股市: 道琼工业指数收高0.08%，Nasdaq指数下跌0.3%

****美国与加拿大经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%
路透纽约9月19日 - 美国股市周五涨跌互见，道指仅小升，标普500指数小跌，而Nasdaq指数收低，此前阿里巴巴 首日上市表现亮丽，但被甲骨文 和雅虎 等科技股下跌所抵销。
道琼工业指数 收高13.75点，或0.08%，至17,279.74点；标准普尔500指数 收低0.96点，或0.05%，至2,010.40点；Nasdaq指数 下跌13.64点，或0.3%，至4,579.79点。
本周，道指涨1.7%，标准普尔500指数升1.3%，Nasdaq指数涨0.3%。(完)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%
4月中旬以来，外盘豆类基本面利空消化殆尽，加之国内逐渐进入菜粕消费旺季，菜粕期货触底反弹，走出春节后的最大一波涨势。展望后市，外盘豆类、油菜籽期货利多隐现，而国内菜粕需求继续转好，菜粕期货有望维持偏强振荡走势。
铁矿石1709经过之前一轮连续下跌，本周进入横盘窄幅振荡阶段，走势相对较弱，但仍属于反弹行情。指标上，短期均线走平企稳，MACD指标低位金叉，柱状线红线增长，处于多空转换阶段。形态上，下跌趋势打破之后横盘整理，即将选择方向。我们倾向价格将向上，建议逢低买入。