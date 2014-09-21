重温稿-美国债市：长债上涨，因在近期下跌后有低吸买盘

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
* 长债价格一度跳涨逾一个大点
* 美国10年期公债收益率触及7月来最高
路透纽约9月19日 - 美国公债价格周五上涨，因交易商利用近期收益率上升的机会买入，本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议主导债市走势，且苏格兰公投结果反对独立。
30年期公债价格 大涨1-5/32，收益率尾盘报3.295%，周四尾盘报3.359%，9月2日报3.173%。自9月开始以来，公债普遍遭到抛售，因担心美联储可能较原先预期的更早开始逐步结束超宽松政策。
Payden & Rygel的Jim Sarni表示，长债买家，包括保险公司、央行以及其他需要愈来愈稀少且债务年期要更长的买家。
“在今日和过去几天看到的是，投资者对利率及宽松货币政策相关想法重新审视，”Sarni说，“长债升幅最大，因为它之前被抛售的力度最猛。”
指标10年期公债收益率 尾盘报2.581%，在海外市场触及2.655%的近三个月高位，因市场原本担心苏格兰公投可能赞成独立。10年期公债尾盘升13/32。
在结束两日会议后，美联储周三声明表示，并未改变仍将维持低利率“一段长时间”的观点。
这缓和了投资人对美联储可能较市场预期提前收紧政策的担忧。但美联储经济预估显示，一旦开始升息，将比6月预估的更快。
交易商表示，这些预估的改变刺激了周三和周四对短债的买盘。周五短债表现不一，五年期公债 升3/32，收益率报1.818%。
欧债收益率低于美债，10年期德债 收益率周五仅略高于1%，还不到10年期美债收益率的一半。
“由于缺乏重大风险事件，预计来自债市的收益会令投资人几个月都难以减持公债仓位。”Voya Investment Management投资组合经理人Jake Lowery表示，“所以在短期内没有什么诱因的的情况下，就会有对收益的渴求。”
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (-) 0.573
五年期公债 99-03/32 (+04/32) 1.818
10年期公债 98-06/32 (+12/32) 2.585
30年期公债 96-24/32 (+1-05/32) 3.297(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 利棣儿/李军)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价