《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月19日

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 45.28 -0.10 -0.22 1479314
搜狐 53.68 -0.32 -0.59 381391
网易 88.84 -0.61 -0.68 406064
百度 224.93 -3.52 -1.54 6417424
台湾
台湾积体电路 20.52 -0.40 -1.91 2749265
联电 2.07 +0.00 +0.00 160754
日月光 6.13 -0.14 -2.23 235648
硅品精密 7.07 +0.01 +0.14 1097852
和信超媒体 0.98 -0.02 -1.99 203810
友达 4.47 -0.10 -2.19 130722
中华电信 30.30 -0.20 -0.66 21920
台湾国际航电 52.10 -0.96 -1.81 2589495
香港
中国移动 61.43 -0.16 -0.26 622478
中国联通 16.09 -0.57 -3.42 246051
中国电信 61.52 -0.52 -0.84 15086
中芯国际 5.10 +0.00 +0.00 312986
电讯盈科 6.40 +0.07 +1.11 313
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 李爽 审校 王兴亚)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。