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亚洲 | 2014年 9月 21日 星期日 09:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.28 -0.10 -0.22 1479314

搜狐 53.68 -0.32 -0.59 381391

网易 88.84 -0.61 -0.68 406064

百度 224.93 -3.52 -1.54 6417424

台湾

台湾积体电路 20.52 -0.40 -1.91 2749265

联电 2.07 +0.00 +0.00 160754

日月光 6.13 -0.14 -2.23 235648

硅品精密 7.07 +0.01 +0.14 1097852

和信超媒体 0.98 -0.02 -1.99 203810

友达 4.47 -0.10 -2.19 130722

中华电信 30.30 -0.20 -0.66 21920

台湾国际航电 52.10 -0.96 -1.81 2589495

香港

中国移动 61.43 -0.16 -0.26 622478

中国联通 16.09 -0.57 -3.42 246051

中国电信 61.52 -0.52 -0.84 15086

中芯国际 5.10 +0.00 +0.00 312986

电讯盈科 6.40 +0.07 +1.11 313

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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