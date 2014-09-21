全球汇市：最近一周投机客所持美元净多仓基本持平--CFTC/路透

路透9月19日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客的美元多头仓位基本持平，两周前美元多仓规模触及15个月高位后，美元买兴减退。

9月16日止当周美元净多仓小幅降至314.2亿美元，此前一周为316.3亿美元。

许多市场人士认为美元涨势即将回调。这轮涨势中，美元指数连续10周录得涨幅。

道明证券的首席外汇策略师Shaun Osborne称，美元指数的10年趋势线切入位在85，此为强阻力水准。

欧元净空仓规模进一步下滑，来到137,149口，前一周为157,505口。

日圆净空仓规模也走低，降到83,182口，之前一周为100,673口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月16日当周 前一周

多头仓 37,617 17,280

空头仓位 120,799 117,953

净仓位 -83,182 -100,673

欧元(125,000欧元为1口)

9月16日当周 前一周

多头仓位 79,552 59,376

空头仓位 216,701 216,881

净仓位 -137,149 -157,505

英镑(62,500英镑为1口)

9月16日当周 前一周

多头仓位 55,617 81,330

空头仓位 62,198 54,603

净仓位 -6,581 26,727

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月16日当周 前一周

多头仓位 12,889 9,856

空头仓位 24,285 23,681

净仓位 -11,396 -13,825

加元(100,000加元为1口)

9月16日当周 前一周

多头仓位 37,347 33,400

空头仓位 29,803 21,770

净仓位 7,544 11,630

澳元(100,000澳元为1口)

9月16日当周 前一周

多头仓位 55,588 73,321

空头仓位 33,448 32,092

净仓位 22,140 41,229

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月16日当周 前一周

多头仓位 9,814 14,369

空头仓位 8,694 4,847

净仓位 1,120 9,522(完)

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