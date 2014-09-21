《美股一周展望》美元上涨不利大宗商品类企业和跨国公司

路透纽约9月19日 - 近来，表现最勇猛的资产当属美元，倘若美元涨势继续，则可能侵蚀跨国企业的获利。

美元最近一轮涨势，已经令美元指数 连升十周。

这是美元指数1973年推出以来最长连涨期。此番涨势或将给对美元走势敏感的行业构成重大不利，特别是那些对大宗商品价格敏感的企业以及拥有大量海外业务的跨国公司。

“过去几年，美元一直处于相对平静的交投区间。今年夏季，出现了一些改变。我们现在看到新的上行趋势，”纽约Sarhan Capital的创始人兼执行长Adam Sarhan表示。

分析师早就指出，贵金属、玉米和原油等大宗商品价格近几周下滑应归因于美元走势。

大量营收来自海外的美国跨国企业，同样可能会失利。

“如果你是一家拥有许多海外业务的消费品公司，情况将对你不利。如果你是一家大型科技公司，有大量海外业务，情况也对你不利，”波士顿Mayflower Advisors的合伙人Larry Glazer说。

“艾克森美孚也是一样，他们确实非常多元化，但也受到汇率走势的影响。”

艾克森美孚 股价在过去10周累计挫跌5%，尽管大盘数次刷新高位。艾克森美孚大约36%的营收来自美国，其余来自海外。

不过，美元上扬导致部分类股下跌，可能会被其他板块尤其是零售类股的涨势所抵消。油价走低对消费者有利，他们可以把省下来的钱进行储蓄或者买东西。

“美元走强利好美国消费者，因为他们在经济中占很大一部分，不管何时消费者搭上顺风车，都有利于美国经济，至少短期内如此，”Glazer表示。

市场观察人士称，美元上扬是否会成为美国股市的一个净负面因素，很大程度上取决于国内的通胀率以及美元上涨的速度和程度。

“欧元区脆弱...英镑也疲软，地缘政治或经济困境仍是威胁因素。只要美元健康的正常上扬，他们(企业)应能够进行相应的调整，”Sarhan称。

“但如果波动非常大，非常迅速或走势不稳，后果可能不可估量。”(完)