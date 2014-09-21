《综述》阿里巴巴纽交所上市首秀股价飙涨38%，有望成史上最大规模IPO

路透纽约9月19日 - 中国电商巨头阿里巴巴 周五在纽交所上市首日股价飙涨38%，在中国中产阶层人口迅速膨胀之际，投资者都想抓住机会，在这一有望成为史上规模最大的IPO中分得一杯羹。

阿里巴巴上市首日表现耀眼。马云1999年成立阿里巴巴，目前该公司占中国网络销售的80%。

在纽交所外面的大街上聚集了约100人，其中许多是手拿相机的中国游客，在马云和功夫巨星李连杰走出纽交所时，他们高声欢呼并抢拍下那一瞬间。

阿里巴巴股票在临近1600GMT时开盘报价92.70美元，之后迅速升至99.70美元的高位，收盘削减涨幅至93.89美元。成交约2.71亿股，是推特(Twitter) 去年上市首日成交量的两倍多，不过低于通用汽车 和脸谱(Facebook) IPO时的成交量。

“这是我在纽交所20年职业生涯中见过的最令人翘首以盼的一件事，”J. Streicher & Co合伙人Mark Otto称。“我认为今天的涨势可以持续：该公司是盈利的，这与其他一些同行不同，并且这是交易员们从中国经济成长中获利的一个途径。”

阿里巴巴周四将其首次公开发行价格定为每股68美元，筹资规模达218亿美元。纽交所全球上市业务部主管Scott Cutler对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，承销商将行使超额配售权增发4,800万股，这样将使筹资规模达到约250亿美元，从而成为史上最大规模的IPO。

但一位知情消息人士表示，承销商将在接下来的一两周对是否行使超额配售权做出最终决定，这要看未来几天股价表现如何。

阿里巴巴对多数美国人来说几乎都算陌生，但在中国则是众所周知。该公司旗下运营着中国最大的线上销售平台淘宝和零售网站天猫，公司在2014年3月31日止的财年获利37亿美元，比上一财年增长约20亿美元。

以周五收盘价计算，阿里巴巴市值达到2,310亿美元，超过美国两大电商亚马逊 和eBay 市值的总和。

阿里巴巴股价是当前财年每股预估盈余的39倍。据汤森路透Starmine数据，这与脸谱39倍的市盈率一致，但与亚马逊264倍的水平相去甚远。

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**股价未来走势难以估测**

阿里巴巴股价未来走势确实难以估测。

晨星分析师RJ Hottovy称，尽管他预计阿里巴巴营收会进一步提高，但该公司正在进入一个积极的新投资阶段，这可能在未来几个季度压制其利润率。

马云个人拥有140亿美元的账面财富，与比尔盖茨和亚马逊执行长贝佐斯等人同样跻身于科技业亿万富豪行列。此次上市料还将造就阿里巴巴高层、软件工程师和其他员工的百万身价。

阿里巴巴股票涨幅超过近期美国证交所新IPO案平均涨幅。据Renaissance Capital IPO Intelligence，第二季新上市企业首日股价平均涨幅为9.2%。承销商一般都预期上市首日涨幅在10-15%之间。推特去年交易首日股价大涨73%。

散户投资者需求旺盛。散户经纪商TD Ameritrade Holding Corp 的首席市场策略师J.J. Kinahan表示，该公司收到的客户订单数量相当于脸谱的70%，是推特IPO时客户订单数量的三倍左右。

假设承销商选择出售超配股，那么阿里巴巴IPO规模将成为史上最大，超过2010年中国农业银行 和2006年中国工商银行 的筹资规模。

**纽交所迎接阿里**

纽交所已经装饰上阿里巴巴的橙色系标识，电脑屏幕打上阿里巴巴公司标志。当地时间上午9:30，马云注视着几位客户代表敲响开市钟。

“我不想让股东失望，我希望确保他们可以赚钱，”马云在CNBC谈到股票定价时表示，并补充称他最关心的是让客户高兴。

阿里巴巴网络有限公司2007年11月在香港证交所上市时也受到了同样热情的礼遇。上市首日股价涨两倍多，但五年后，由于该股表现未能让投资者满意，马云以IPO价格收购该股退市。

随着阿里巴巴的上市，其基石投资者比如日本软银 和雅虎 作为该公司的早期投资者，也从中获益。雅虎在IPO中出售了价值约80亿美元的阿里股票，持股比例降至16.3%。雅虎股价周五下挫2.7%。软银目前没有售股，持股比例为32%，成为阿里巴巴最大单一股东。(完)