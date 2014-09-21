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债券 | 2014年 9月 21日 星期日 13:07 BJT

英国金融：央行研究显示该国量化宽松举措未能有效促进银行放贷

路透伦敦9月19日 - 英国央行周五公布一份研究显示，该央行3,750亿英镑(6,120亿美元)金融体系注资计划未能促进银行放贷，但有助于通过其他方式提振该国经济好转。

英国央行在2009年3月推出购债计划时称，此举可能提高银行向企业和家庭放贷的意愿。

英国央行新的研究表明，量化宽松举措没有建立起新的银行放贷渠道。

“但与其他研究结果一样显示，量化宽松举措提振了整体需求和通胀，”该研究报告的作者写道。

他们说，量化宽松在激励银行出脱政府债券、转而购买英国公司股票等其他风险资产方面更有效。

该报告称，这并不能证明在其他国家量化宽松也不会促进银行放贷。

欧洲央行决策者可能对这份研究感兴趣，他们迄今一直未能说服银行增加放贷，尽管央行削减借款成本并向银行业注入廉价资金。这意味着目前很大程度上要取决于欧洲央行购买资产支持证券的承诺。

路透本月稍早对分析师调查显示，欧洲央行启动自己的量化宽松计划即购买欧元区主权债券的机率为40%。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)
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