英国金融：央行研究显示该国量化宽松举措未能有效促进银行放贷

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透伦敦9月19日 - 英国央行周五公布一份研究显示，该央行3,750亿英镑(6,120亿美元)金融体系注资计划未能促进银行放贷，但有助于通过其他方式提振该国经济好转。
英国央行在2009年3月推出购债计划时称，此举可能提高银行向企业和家庭放贷的意愿。
英国央行新的研究表明，量化宽松举措没有建立起新的银行放贷渠道。
“但与其他研究结果一样显示，量化宽松举措提振了整体需求和通胀，”该研究报告的作者写道。
他们说，量化宽松在激励银行出脱政府债券、转而购买英国公司股票等其他风险资产方面更有效。
该报告称，这并不能证明在其他国家量化宽松也不会促进银行放贷。
欧洲央行决策者可能对这份研究感兴趣，他们迄今一直未能说服银行增加放贷，尽管央行削减借款成本并向银行业注入廉价资金。这意味着目前很大程度上要取决于欧洲央行购买资产支持证券的承诺。
路透本月稍早对分析师调查显示，欧洲央行启动自己的量化宽松计划即购买欧元区主权债券的机率为40%。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价