《综述》加拿大通胀率连续四个月超目标，央行改变政策立场压力加大

路透渥太华9月19日 - 加拿大8月通胀率连续第四个月超过该国央行2%的目标，施压央行放弃对利率的中性立场。

加拿大统计局周五表示，整体通胀率持坚在2.1%，备受关注的核心通胀率意外从7月的1.7%跳涨至2.1%，达到2012年4月以来最高水准。

加拿大央行称，下次利率动向可能是加息也可能是降息，但分析师表示，新数据让这一表态生疑。央行一般都通过加息来为通胀率降温。

“整体通胀率和核心通胀率目前都为约2%，这限制了加拿大央行可以继续维持当前立场的时间，”Scotiabank首席外汇策略师Camilla Sutton表示。

加拿大央行对整体通胀率并不感到紧张，预计该指标会在2015年上半年降至2%以下。整体通胀率在6月触及28个月高位2.4%。

该央行本月稍早表示，近期数据强化了其观点，即通胀率上升可归因于一些暂时性因素。

Statscan表示，整体物价同比上升是受住房成本上涨推动。核心通胀率上涨则受电话和交通成本提高推动。

“考虑到物价全面上升状况，央行很难认定涨势只是暂时的，难以忽视持续上行趋势，”BMO Capital Markets资深分析师Benjamin Reitzes说。

数据公布后，加元兑美元 一度高见1.0915加元或0.9162美元。

加拿大央行四年多来一直保持利率在1%的近纪录低点，以刺激经济，并称在看到持续复苏迹象前不会加息。

“当然，通胀数据提升了加拿大央行比此前预期更早回归紧缩立场的可能性，”加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley表示。

路透8月末的调查显示，大多数市场人士都预期央行2015年下半年前不会加息。

尽管加拿大饱受创伤的出口业显示出活力迹象，但经济的其他领域仍乏力。

此外，加拿大统计局表示，加拿大7月趸售(批发)销售较6月下降0.3%，部分是受农业物资销售下降拖累。分析师预估为增长0.6%。

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