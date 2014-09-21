美国个股：艾克森美孚逐步停止俄罗斯境内北冰洋地区钻探作业

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透华盛顿9月19日 - 艾克森美孚 周五表示，其将逐步停止位于俄罗斯境内北冰洋地区的钻探活动，因美国针对西方与俄罗斯石油领域的合作进行制裁。
美国上周因乌克兰问题扩大对俄罗斯的制裁。新举措旨在叫停西方与俄罗斯能源企业在俄境内北冰洋地区、西伯利亚和近海地区价值数十亿美元的石油钻探合作。这些企业必须在9月26日之前停止作业。
艾克森美孚周五表示，美国财政部准许其短暂推迟中止一个钻井的开采活动，超过制裁规定的14天，但未加详细说明。
“短暂推迟后，许可证将不可更新，并不允许进一步开展工作，”艾克森美孚发言人Richard Keil对路透表示。
这项制裁可能影响其他几个大型油企，其中包括英国石油公司BP 和皇家荷兰/壳牌石油集团 。
分析师称，周五的举动表明了奥巴马政府调整制裁举措的意愿，以适应与俄罗斯复杂商业项目相关的挑战。
美国财政部称，其不就许可证申请或要求做置评。
美国制裁举措的目的是，通过禁止欧美在俄罗斯非传统石油领域的所有能源服务和科技合作，来减缓俄罗斯未来石油产量。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。