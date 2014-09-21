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亚洲 | 2014年 9月 21日 星期日 16:38 BJT

全球金融：主要银行资本缓冲比例可能约为16%--欧洲央行管委诺亚

路透凯恩斯9月21日 - 欧洲央行管理委员会委员诺亚周日表示，全球最大的29家银行提高后的资本缓冲规模可能达到约16%，这将在11月20国集团(G20)领导人峰会上公布。

根据全球监管机构拟定的计划，全球主要银行必须拥有相当于手中风险加权资产一定比例的“纾困债券”和其他资本，作为安全缓冲。

“约16%的初步规定切合实际，但此次G20会议并未确定，”诺亚在此次于澳洲凯恩斯召开的全球主要国家财经首脑会议结束后表示。

他说，到2015年底将完成仿真测试，数个国家之前要求规定具有灵活性。最终规定要求还取决于研究结果。

该计划是全球性举措的核心，以结束“银行太大而不能倒”情况，并让纳税人免于必须再救助银行。

“大家都同意不要有太长过渡期，我们都认识到不应出台一种会限制银行放贷的机制，”诺亚说。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
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