《美国上市公司业绩公布日程表》--9月22日至9月30日

投行观点：Range Resources Corp目标价降至41美元，评级为买入--Jefferies
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路透9月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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9月22日 BMO Q4 2014 AutoZone Inc. 11.26 23 10.42
9月23日 AMC Q2 2014 Bed Bath & Beyond Inc 1.14 26 1.16
9月23日 BMO Q2 2015 CarMax, Inc. 0.67 16 0.62
9月24日 BMO Q4 2014 埃森哲(Accenture) 1.10 20 1.01
9月24日 AMC Q4 2014 Jabil Circuit, Inc. 0.00 12 0.56
9月24日 BMO Q1 2015 Paychex Inc 0.46 21 0.44
9月25日 AMC Q4 2014 美光(Micron Technology) 0.80 26 0.20
9月25日 AMC Q1 2015 耐克公司(耐吉,Nike) 0.88 26 0.86
9月30日 BMO Q4 2014 Walgreen Co 0.74 23 0.73
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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