澳新经济指标预测--9月22日-9月29日****

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月22日当周 9月22日(一) 暂无重要数据公布。 9月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 8月 44.5 43.9 出口(亿新西兰元) 31.5 37.0 贸易收支(亿新西兰元) 逆差12.75 逆差6.92 截止8月的一年 顺差12.2 顺差12.9 9月24日(三) 暂无重要数据公布。 9月25日(四) 暂无重要数据公布。 9月26日(五) 暂无重要数据公布。 9月29日当周 9月29日(一) 2145 新西兰建筑许可 8月 -- +0.1% (完)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。