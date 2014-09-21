版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 06:35 BJT

****澳新经济指标预测--9月22日-9月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    9月22日当周    
    
    9月22日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    9月23日(二)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         8月            44.5       43.9
               出口(亿新西兰元)                                        31.5       37.0
               贸易收支(亿新西兰元)                               逆差12.75   逆差6.92
                                                   截止8月的一年   顺差12.2   顺差12.9
    9月24日(三)
    暂无重要数据公布。
    
    9月25日(四)
    暂无重要数据公布。
    
    9月26日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    9月29日当周
    
    9月29日(一)
    2145 新西兰建筑许可                                 8月            --        +0.1%
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐