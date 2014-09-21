日韩经济指标预测--9月22日-9月29日****

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月22日当周 9月22日(一) 暂无重要数据公布。 9月23日(二) 暂无重要数据公布。 9月24日(三) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 52.4 9月25日(四) 2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 107 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 +3.2% +3.3% 全国整体CPI -- +3.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 +2.6% +2.7% 东京地区整体CPI -- +2.8% 9/25-26日 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,014 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,368 9月26日(五) 暂无重要数据公布。 9月28日(日) 2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈余67.4 9月29日当周 9月29日(一) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 10月 -- 75 2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -- +1.1% (较上年同期) -- +3.4% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 8月 -- -0.2% (较上年同期) -- -5.9% 2330 日本求才求职比 8月 -- 1.10 失业率 8月 -- 3.8% 2350 日本工业生产 8月初值 -- +0.4% 一个月预估值 -- +1.3% 两个月预估值 -- +3.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -- +0.5% (完)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。