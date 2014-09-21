日本个股：软银预估自阿里巴巴上市中可获益46亿美元

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京9月22日 - 日本软银(SoftBank) 称，预期公司可自阿里巴巴集团 纽约上市中获利约5,000亿日圆(合约46亿美元)。阿里巴巴在首日交易中即劲扬38%。
软银社长孙正义亦对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他希望能增持阿里巴巴股票，且一再重申公司对当前32%的持股感到满意。软银是阿里巴巴最大的股东。
当被问及是否希望能持有更多阿里巴巴股票时，孙正义对CNBC表示:“那是一定的。”
软银在周六在声明中称，预期在截止9月底上半年公司因阿里巴巴上市便可录得5,000亿日圆获利，将在稍后公布确切数据。
中国电商巨头阿里巴巴周五在纽约证交所首日秀中股价飙升，投资者都想抓住机会，在这一有望成为史上规模最大的IPO中分得一杯羹。阿里巴巴占到中国网络销售的80%。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张明钧)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。