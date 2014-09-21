日本个股：软银预估自阿里巴巴上市中可获益46亿美元

路透东京9月22日 - 日本软银(SoftBank) 称，预期公司可自阿里巴巴集团 纽约上市中获利约5,000亿日圆(合约46亿美元)。阿里巴巴在首日交易中即劲扬38%。

软银社长孙正义亦对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他希望能增持阿里巴巴股票，且一再重申公司对当前32%的持股感到满意。软银是阿里巴巴最大的股东。

当被问及是否希望能持有更多阿里巴巴股票时，孙正义对CNBC表示:“那是一定的。”

软银在周六在声明中称，预期在截止9月底上半年公司因阿里巴巴上市便可录得5,000亿日圆获利，将在稍后公布确切数据。

中国电商巨头阿里巴巴周五在纽约证交所首日秀中股价飙升，投资者都想抓住机会，在这一有望成为史上规模最大的IPO中分得一杯羹。阿里巴巴占到中国网络销售的80%。(完)