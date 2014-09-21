欧洲央行：管委诺亚称目前ECB未考虑QE，欧元区未陷通缩--杂志

* 欧洲央行等候观望当前刺激举措的效果

* 诺亚称欧元区目前“确实没有陷入通缩”

* 但通胀维持在太低水准过久存在“风险”

* 欧元贬值将有助于恢复物价稳定

路透法兰克福9月20日 - 周六有报导援引欧洲央行管委诺亚的讲话称，该央行目前不考虑扩大资产购买，把政府公债纳入购买范围。

欧洲央行本周稍早首次发放超长期贷款，但银行业需求不旺盛，引发市场臆测，认为欧央行可能仍得进行所谓的量化宽松，印钞以购买大量民间和主权债券。

诺亚接受德国杂志Wirtschafts Woche专访，在被问及欧洲央行目前议程是否包括量化宽松的问题时，他称“没有。我们已经做出一些决策，将观察是否会达成我们预期的效果。”

欧洲央行6月和9月的政策决定包括发放超长期贷款以及购买资产支持证券和担保债券，之后欧央行将关注金融市场和借贷活动，以研判这些举措的效果如何。

“最终效果可能需要18个月才能显现，但中间结果应更早出现，”提前发布的一份专访援引诺亚的讲话称。

诺亚表示，坦率地讲，他可以理解并同情有关对欧央行资产负债表质量和安全性的担忧，但补充称，若推出新的购买计划，将考虑这些疑虑。

诺亚指出，即便欧元区“目前确实没有陷入通缩”，但“存在通胀率维持在太低水准太久、远离物价稳定的危险”。欧洲央行的中期通胀率目标是低于但接近2%。