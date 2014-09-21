欧洲央行：管委诺亚称目前ECB未考虑QE，欧元区未陷通缩--杂志

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
* 欧洲央行等候观望当前刺激举措的效果
* 诺亚称欧元区目前“确实没有陷入通缩”
* 但通胀维持在太低水准过久存在“风险”
* 欧元贬值将有助于恢复物价稳定
路透法兰克福9月20日 - 周六有报导援引欧洲央行管委诺亚的讲话称，该央行目前不考虑扩大资产购买，把政府公债纳入购买范围。
欧洲央行本周稍早首次发放超长期贷款，但银行业需求不旺盛，引发市场臆测，认为欧央行可能仍得进行所谓的量化宽松，印钞以购买大量民间和主权债券。
诺亚接受德国杂志Wirtschafts Woche专访，在被问及欧洲央行目前议程是否包括量化宽松的问题时，他称“没有。我们已经做出一些决策，将观察是否会达成我们预期的效果。”
欧洲央行6月和9月的政策决定包括发放超长期贷款以及购买资产支持证券和担保债券，之后欧央行将关注金融市场和借贷活动，以研判这些举措的效果如何。
“最终效果可能需要18个月才能显现，但中间结果应更早出现，”提前发布的一份专访援引诺亚的讲话称。
诺亚表示，坦率地讲，他可以理解并同情有关对欧央行资产负债表质量和安全性的担忧，但补充称，若推出新的购买计划，将考虑这些疑虑。
诺亚指出，即便欧元区“目前确实没有陷入通缩”，但“存在通胀率维持在太低水准太久、远离物价稳定的危险”。欧洲央行的中期通胀率目标是低于但接近2%。
“欧元有些贬值对于恢复和维持物价稳定是合理且有益的，”诺亚称，并重申欧央行没有汇率目标。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价