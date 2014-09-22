欧洲经济指标预测--9月22日-9月29日****

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月22日当周 9月22日(一) 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 7月 -- -2.1% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -2.5% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 7月 -- -1.0% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +0.1% 1400 欧元区消费者信心指数 9月 负10.50 负10.0 9月23日(二) 0645 法国企业景气指数 9月 正96 正96 0645 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季修正值 持平 持平 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 47.0 46.9 服务业PMI 50.2 50.3 综合PMI -- 49.5 0730 德国Markit制造业PMI 9月初值 51.2 51.4 服务业PMI 54.6 54.9 综合PMI -- 53.7 0800 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 50.5 50.7 服务业PMI 53.0 53.1 综合PMI 52.4 52.5 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 -- 负10.99 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余97.06 9月24日(三) 0600 瑞银集团(USB)瑞士消费指数 8月 -- 1.66 0800 意大利消费者信心指数 9月 101.3 101.9 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 105.7 106.3 企业现况指数 110.2 111.1 企业预期指数 101.2 101.7 0900 意大利贸易收支(亿欧元) 8月初值 -- 顺差21.5 9月25日(四) 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +1.9% +1.8% 民间贷款 -1.5% -1.6% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.5% 0800 意大利薪资通胀(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.6% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 正30 正37 9月25日至10月3日 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 +0.5% +0.8% (较上年同期) +10.4% +11.0% 9月26日(五) 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -0.2% -0.4% (较上年同期) -2.0% -1.7% 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 8.5 8.6 0645 法国消费者信心指数 9月 86 86 0800 意大利企业景气指数 9月 95.5 95.7 9月29日当周 9月29日(一) 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 增加10.78 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加23.45 抵押贷款批准件数(千件) -- 66.569 M4货供额(较前月) -- +0.3% 0900 欧元区企业景气指数 9月 -- 0.16 经济景气指数 -- 100.6 工业景气指数 -- 负5.3 服务业景气指数 -- 正3.1 消费者信心指数 -- 负10.0 消费者通胀预期指数 -- 正6.6 生产者通胀预期指数 -- -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.1% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 9月29日-9月30日 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.3% -1.4% (较上年同期) 持平 +0.7% (完)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三