版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 22日 星期一 08:30 BJT

****欧洲经济指标预测--9月22日-9月29日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值   
        
    9月22日当周
    
    9月22日(一)
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              7月         --        -2.1%    
                工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                    --        -2.5%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              7月         --        -1.0%
                工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                    --        +0.1%
    1400  欧元区消费者信心指数                            9月     负10.50      负10.0
    
    9月23日(二)
    0645  法国企业景气指数                                9月        正96        正96
    0645  法国国内生产总值(GDP)(较上季)          第二季修正值        持平        持平
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         9月初值        47.0        46.9
                    服务业PMI                                        50.2        50.3
                    综合PMI                                           --         49.5
    0730  德国Markit制造业PMI                         9月初值        51.2        51.4
                    服务业PMI                                        54.6        54.9
                    综合PMI                                           --         53.7
    0800  欧元区Markit制造业PMI                       9月初值        50.5        50.7
                      服务业PMI                                      53.0        53.1
                      综合PMI                                        52.4        52.5
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                8月         --      负10.99
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                         --    盈余97.06
    
    9月24日(三)
    0600  瑞银集团(USB)瑞士消费指数                       8月         --         1.66
    0800  意大利消费者信心指数                            9月       101.3       101.9
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                         9月       105.7       106.3
                 企业现况指数                                       110.2       111.1
                 企业预期指数                                       101.2       101.7
    0900  意大利贸易收支(亿欧元)                        8月初值       --     顺差21.5 
    
    9月25日(四)
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                     8月        +1.9%       +1.8%
                  民间贷款                                          -1.5%       -1.6%
                  M3三个月移动平均年增长率                            --        +1.5%
    0800  意大利薪资通胀(较前月)                         8月          --         持平
                        (较上年同期)                                  --        +1.1%
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)               7月          --         持平
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                      --        -2.6%
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                  9月         正30         正37 
    
    9月25日至10月3日
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                 9月        +0.5%       +0.8%
                            (较上年同期)                           +10.4%      +11.0%
    
    9月26日(五)
    0600  德国进口物价(较前月)                           8月        -0.2%       -0.4%
                      (较上年同期)                                  -2.0%       -1.7%
    0600  德国GfK消费者信心指数                         10月          8.5         8.6
    0645  法国消费者信心指数                             9月           86          86
    0800  意大利企业景气指数                             9月         95.5        95.7
   
    9月29日当周
    
    9月29日(一)
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                         8月           --   增加10.78
          抵押贷款发放金额(亿英镑)                                     --   增加23.45
          抵押贷款批准件数(千件)                                       --      66.569
          M4货供额(较前月)                                             --       +0.3%
    0900  欧元区企业景气指数                             9月           --        0.16
                经济景气指数                                           --       100.6
                工业景气指数                                           --       负5.3
                服务业景气指数                                         --       正3.1
                消费者信心指数                                         --      负10.0
                消费者通胀预期指数                                     --       正6.6
                生产者通胀预期指数                                     --          --
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          9月初值        --        持平
                                  (较上年同期)                         --       +0.8%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                           -0.1%        持平
                             (较上年同期)                           +0.8%       +0.8%
    
    9月29日-9月30日
    0600  德国实质零售销售(较前月)                       8月        +0.3%       -1.4%
                      (较上年同期)                                   持平       +0.7% (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐