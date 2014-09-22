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债券 | 2014年 9月 22日 星期一 08:41 BJT

欧洲金融：德国央行总裁批评ECB刺激举措，指其减轻政府改革压力

魏德曼警告称，依据该计画的实际设计，“银行可能免于风险，但纳税人必须付出代价，”因此重要的是，“不应该让各国个别银行冒重大的风险。”

魏德曼表示，欧洲央行只应购买低风险资产，但他怀疑市场上此类资产的数量是否足以达到提议的目标。

魏德曼重申，他认为通缩的可能性“相当低”。

被问及法国与意大利时，魏德曼表示，如果这两国不进行严格的结构改革，欧元区将无法摆脱自身困境。

“如果这两个大国在打造成长与稳定的条件上久拖不决，欧元区疲弱将持续越久，货币政策也将因此承压，”他表示。(完) (编译 李爽/陈宗琦；审校 张明钧)
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