金砖国家：9月19日股汇市收盘纵览

路透9月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月19日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.23%，报1,053.92点。
中国股市：沪综指收市三连涨，资金面宽松预期助前期超跌股反弹
香港股市：小幅收高，但本周累计仍跌1.2%
中国汇市：人民币即期近收平，短期料以小幅振荡波动为主
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巴西股市：回落，此前一项关于下月总统选举的民调显示，巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持度追上对手。指标圣保罗交易所Bovespa指数 下跌约1%，但周线上涨1.5%。
拉美汇市：巴西雷亚尔下滑，因民调显示现任总统支持率领先
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南非股市：小幅收低，因大宗商品价格下滑，加上对中国经济成长的担忧拖累资源股，不过苏格兰公投结果令全球市场松了一口气，其他类股上涨。指标Top-40绩优股指数 下跌0.14%至46,163点。综合指数 跌0.16%至51,462点。
南非汇市：兰特兑美元触及七个月新低，市场仍在消化央行总裁将离任
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印度股市：连续第三日上涨，触及一周半高位。指标BSE指数 下跌0.08%，或21.79点，收报27,090.42点，本周上涨0.11%。NSE指数 涨0.08%，收报8,121.45点。两指数均创下9月9日以来最高盘中水准。
印度汇市：印度卢比兑美元连续第四日上涨，受强劲外资流入市场所提振，但周线则下跌，尾随其他新兴亚币的跌势。印度卢比兑美元 收报60.81/82，周四收盘价为60.83/84。
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俄罗斯股市：指标股指 跌1.43%，报1,170.250点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.54%，报635.07点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.15%，报38.4215卢布；卢布兑欧元 升0.42%，至49.4600卢布。(完)
(编绎 戴素萍 审校 李婷仪)