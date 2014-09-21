表格：阿里巴巴与互联网和电子商务巨头之对比

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透旧金山/北京9月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴 周五在纽交所上市首日股价一度飙涨47%，投资者都想抓住机会，在这一有望成为史上规模最大的IPO中分得一杯羹。
此次IPO使得阿里巴巴创始人马云，与比尔盖茨和亚马逊执行长贝佐斯一样跻身于科技业亿万富豪行列。IPO为阿里巴巴在美国、欧洲和亚洲进行扩张奠定基础。
以周五收盘价93.98美元计算，阿里巴巴市值达到2,310亿美元。
以下为阿里巴巴与主要互联网和电子商务竞争对手之对比：
阿里巴巴 Facebook 谷歌
2013年营收(亿美元) 84.6* 78.7 598.3
2013年营收增速 52% 55% 19%
用户数(亿) 2.79 13 --
每用户营收(美元) 30.32* 2.14 --
员工数 20,884 6,337 47,756
市值(亿美元) 2,310 2,002 4,013
阿里巴巴 亚马逊 eBay
2013年营收(亿美元) 84.6* 744.5 160
2013年营收增速 52% 22% 14%
用户数(亿) 2.79 2.37 1.28**
每用户营收(美元) 30.32* 125 314.14
成交总额(GMV)(亿美元) 2,960 1,210 833.3
员工数 20,884 117,300 33,500
市值(亿美元) 2,310 1,502 654.1
注：1.阿里巴巴的所有数据均来自招股说明书和市场数据；其他公司的数据来自官方文件和分析师估测。
2. *阿里巴巴截至2014年3月31日的12个月业绩，其他公司为2013日历年度业绩。
3. **剔除PayPal用户，他们中间许多亦为eBay用户。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。