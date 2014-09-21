表格：阿里巴巴与互联网和电子商务巨头之对比

路透旧金山/北京9月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴 周五在纽交所上市首日股价一度飙涨47%，投资者都想抓住机会，在这一有望成为史上规模最大的IPO中分得一杯羹。

此次IPO使得阿里巴巴创始人马云，与比尔盖茨和亚马逊执行长贝佐斯一样跻身于科技业亿万富豪行列。IPO为阿里巴巴在美国、欧洲和亚洲进行扩张奠定基础。

以周五收盘价93.98美元计算，阿里巴巴市值达到2,310亿美元。

以下为阿里巴巴与主要互联网和电子商务竞争对手之对比：

阿里巴巴 Facebook 谷歌

2013年营收(亿美元) 84.6* 78.7 598.3

2013年营收增速 52% 55% 19%

用户数(亿) 2.79 13 --

每用户营收(美元) 30.32* 2.14 --

员工数 20,884 6,337 47,756

市值(亿美元) 2,310 2,002 4,013

阿里巴巴 亚马逊 eBay

2013年营收(亿美元) 84.6* 744.5 160

2013年营收增速 52% 22% 14%

用户数(亿) 2.79 2.37 1.28**

每用户营收(美元) 30.32* 125 314.14

成交总额(GMV)(亿美元) 2,960 1,210 833.3

员工数 20,884 117,300 33,500

市值(亿美元) 2,310 1,502 654.1

注：1.阿里巴巴的所有数据均来自招股说明书和市场数据；其他公司的数据来自官方文件和分析师估测。

2. *阿里巴巴截至2014年3月31日的12个月业绩，其他公司为2013日历年度业绩。

3. **剔除PayPal用户，他们中间许多亦为eBay用户。(完)