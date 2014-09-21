《中国报摘》--中国证券报9月22日

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
* 头版头条:
--在二十国集团（G20）财长和央行行长会议期间，中国人民银行行长周小川指出，要通过进一步改革解决地方政府筹资问题；财政部部长楼继伟表示，宏观经济政策不会因单个经济指标变化而做大的调整。
* 其他:
--南京市政府发出通知，就南京市房地产市场调控提出七条意见，南京市住建委相关负责人并表示，从即日起购房，南京人不再需要提供户口本等资料开具购房证明进行购房。
--北京产权交易所项目信息显示，神华集团子公司国华能源投资有限公司公开挂牌转让华能旗下华能国际电力开发公司15.77%股权，挂牌价49.72亿元人民币。标的企业原股东不放弃行使优先购买权。
--阿里巴巴 正式登陆纽约证券交易所，据不完全统计，出海打新的中资机构中，中国人寿、华夏基金、博士基金、泰康资产等本土机构获配部分新股，其中中国人寿最终获配1.5亿美元，基金斩获数量并不乐观。另外，嘉实基金所推出的系列阿里打新产品，规模数十亿元人民币，但最终一无所获。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。