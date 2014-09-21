《中国报摘》--中国证券报9月22日

--在二十国集团（G20）财长和央行行长会议期间，中国人民银行行长周小川指出，要通过进一步改革解决地方政府筹资问题；财政部部长楼继伟表示，宏观经济政策不会因单个经济指标变化而做大的调整。

--阿里巴巴 正式登陆纽约证券交易所，据不完全统计，出海打新的中资机构中，中国人寿、华夏基金、博士基金、泰康资产等本土机构获配部分新股，其中中国人寿最终获配1.5亿美元，基金斩获数量并不乐观。另外，嘉实基金所推出的系列阿里打新产品，规模数十亿元人民币，但最终一无所获。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)