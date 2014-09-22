《独家新闻》Iliad料于10月中提高收购T-Mobile US股权报价--消息

路透伦敦/法兰克福9月19日 - 几位熟悉情况的人士称，法国低成本电信运营商Iliad 已将10月中旬设为决定是否提高其对T-Mobile US 收购报价或全身而退的最终日期，因其面临卖家德国电讯 的阻挠。

一位接近德国电讯管理层的消息人士表示，德国电讯对Iliad是否有能力改善美国业务表示怀疑，因Iliad在美国没有纪录可循。德国电讯持有66%的T-Mobile US股权。T-Mobile US是美国第四大电信运营商。

根据Iliad提议的交易结构，德国电讯将在合并后的公司中持有股权。

此前Iliad提议以每股33美元收购T-Mobile US的56.6%股权，但被德国电讯否决。熟悉情况的消息人士称，除了现有融资行汇丰和法国巴黎银行之外，目前Iliad正与美国几家银行进行磋商，以协助其提高对T-Mobile US的收购报价。

Iliad财务长Thomas Reynaud表示，该公司的主要杠杆率不会超过净债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比的4.5倍，他还表示，关于增资以协助融通收购的问题，Iliad将把增资上限设在20亿欧元(合25.7亿美元)。

消息人士称，Iliad亦在寻求与包括KKR 在内的私募基金联合融资约50-65亿美元；由于磋商并未公开，因此消息人士不愿透露姓名。

T-Mobile US, Iliad和KKR均拒绝发表评论。另外没有立即联系上德国电讯进行置评。

消息人士称，Iliad的管理团队目前已完成会见美国投资者的路演，正在等待潜在投资者的反馈。

两位消息人士称，Iliad可能将在10月第二周提交上调后的收购报价，这取决于私募投资机构反馈的乐观程度而定。

其他两位消息人士称，依据私募基金及该交易的贷款银行的兴趣，Iliad可能提出的收购报价介于每股35至40美元，以获得T-Mobile US的60%至90%股权。

但如果德国电讯不愿参与进来的话，那么Iliad在求购T-Mobile US上不会打持久战。自7月底提出收购T-Mobile部分股权以来，Iliad股价已累计跌约25%。(完)