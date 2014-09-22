《独家新闻》Iliad料于10月中提高收购T-Mobile US股权报价--消息

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透伦敦/法兰克福9月19日 - 几位熟悉情况的人士称，法国低成本电信运营商Iliad 已将10月中旬设为决定是否提高其对T-Mobile US 收购报价或全身而退的最终日期，因其面临卖家德国电讯 的阻挠。
一位接近德国电讯管理层的消息人士表示，德国电讯对Iliad是否有能力改善美国业务表示怀疑，因Iliad在美国没有纪录可循。德国电讯持有66%的T-Mobile US股权。T-Mobile US是美国第四大电信运营商。
根据Iliad提议的交易结构，德国电讯将在合并后的公司中持有股权。
此前Iliad提议以每股33美元收购T-Mobile US的56.6%股权，但被德国电讯否决。熟悉情况的消息人士称，除了现有融资行汇丰和法国巴黎银行之外，目前Iliad正与美国几家银行进行磋商，以协助其提高对T-Mobile US的收购报价。
Iliad财务长Thomas Reynaud表示，该公司的主要杠杆率不会超过净债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比的4.5倍，他还表示，关于增资以协助融通收购的问题，Iliad将把增资上限设在20亿欧元(合25.7亿美元)。
消息人士称，Iliad亦在寻求与包括KKR 在内的私募基金联合融资约50-65亿美元；由于磋商并未公开，因此消息人士不愿透露姓名。
T-Mobile US, Iliad和KKR均拒绝发表评论。另外没有立即联系上德国电讯进行置评。
消息人士称，Iliad的管理团队目前已完成会见美国投资者的路演，正在等待潜在投资者的反馈。
两位消息人士称，Iliad可能将在10月第二周提交上调后的收购报价，这取决于私募投资机构反馈的乐观程度而定。
其他两位消息人士称，依据私募基金及该交易的贷款银行的兴趣，Iliad可能提出的收购报价介于每股35至40美元，以获得T-Mobile US的60%至90%股权。
但如果德国电讯不愿参与进来的话，那么Iliad在求购T-Mobile US上不会打持久战。自7月底提出收购T-Mobile部分股权以来，Iliad股价已累计跌约25%。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三