中国债市：交易商协会明确上市房企中票发行细则，主体评级不低于AA--消息

路透上海9月22日 - 两位消息人士周一透露，在中国银行间交易商协会9月初放开上市房企中票融资的政策出台后，近期交易商协会再次召集部分券商细化发债细节，比如房企的评级是否可以通过担保或者增信达到AA，协会明确要求必须是主体AA，但募集资金是否不可以偿还信托贷款，还有待明确。

路透获得的承销商整理的实录显示，发债门槛在发行人发行资质，资金监管专户，项目认定，资金用途，信息披露等方面的要求均较为宽松，但在评级要求，自有资本金比例以及发债品种等方面仍有严格限制。

具体而言，发行人资质方面，发行人本身无房地产开发一级资质，但合并范围内的子公司拥有，均视为符合标准；募集资金的专户监管，目的是在监管发债资金使用层面符合“支持普通商品房建设”的政策要求，项目销售形成收入的回款不作进一步要求，不需要在监管专户中归集管理；若项目有部分商业项目，但整体是商品房项目即可，具体认定标准符合当地城建、税务等部门对普通商品房的认定。

另外，募集资金用于流动性资金的比例，协会也不作明确限制或要求。但需遵循实质和示范性的要求，且房地产企业的资金从实质上来说，大部分还是对接具体项目的，因此从实质性角度，大部分还是建议用于具体项目或偿还贷款；从此次政策开发的示范性意义来看，建议用于合法合规的项目上，避免流动资金测算不清的情况。

信息披露方面，对于大型上市公司，涉及项目很多，可按地域、金额等维度按照重要性原则进行披露，不强制要求披露全部项目。

此前9月初的政策中，对房地产企业有公益惠民，公信城市，公开透明及公众认可等”四公“要求，其中公益惠民就是要求主营业务以普通商品房为主，有券商提出这种要求是否有量化标准，协会也表示，没有明确量化比例。建议对照其他硬性要求，符合标准的企业可具体沟通。

另外，募集用于偿还银行贷款的项目，发债的期限也不要求与贷款的剩余期限匹配；房地产收入中，也不需要扣除保障房和商业地产项目的收入。

不过部分要求仍然较为严格，根据协会的会议内容，有券商理解为募集资金不可以用于偿还信托贷款。由于此前房地产企业融资受限的情况下，银行贷款和信托融资及影子银行是主渠道，显示此轮发债放开对房企前期的信托融资风险仍然较为谨慎。

不过也有承销商人士表示，募集资金偿还信托贷款，可能只是要求比较严格，但并非完全否定，此条尚待明确。

同时项目自有资金有不低于30%的要求，“夹层融资”不算自有资金、需剔除。另外，通过担保，增信等方式提高债项评级也不获认可，主体评级至少主要AA。

同时，在发债品种方面，目前主要是采取中期票据的方式，PPN(非公开定向债务融资工具)和永续中票还没放开，但若中票和其他发债的额度发生冲突，协会表示协会不看流程申报中的情况，以发行出来的为准。