《香港报摘》--其他报纸重要消息9月22日

*明报：

--新盘市场混战，新地 将军澳天晋IIIA 期、与恒隆地产 九龙站君临天下周末连环加推单位再被扫光，新地旋即加推150伙应市，当中一个特色户以定价计尺价25,745港元，即使折实后尺价仍达23,299港元，如顺利沽出尺价将贵绝东九龙。

--向来多谂头的恒发洋参 主席杨永仁表示，已觅得合作伙伴在前海成立电子商贸公司，另外其他多项零售产品已有进展，包括洋参面膜、洋参保建产品等都会在电商平台上卖，他更预期洋参酒明年便可以有数千万元的贡献。

*星岛日报：

--普拉达 公布截至7月31日止半年业绩，净收入2.45亿欧元，同比倒退20.6%，每股盈利0.096欧元，不派中期息。

--海通国际 公布，向控股股东的间接附属公司浩鼎国际授予最多6,000万美元贷款融通，期限3个月，年利率8.5%，以作一般企业用途。

*苹果日报：

--离岸人民币清算中心虽遍地开花，但星展集团财资及市场部总监伍维洪认为，仍然以本港资金池规模最大，以本地离岸人币价CNH为座标，其他卫星中心的价格贴近，产生的套戥空间亦有限。

*文汇报：

--俄铝 考虑与中铝 在西伯利亚合作兴建铝冶炼厂，俄铝副行政总裁Oleg Mukhamedshin近日接受访问时表示，项目获两国各级政府支持，唯一障碍是市场疲弱，会待市场全面复苏才开始项目及施工。他预计，未来数年全球铝供应短缺将加剧，但有助清理库存，使行业迎接新增长期之前变得更健康。

*大公报

--内地经济增速放慢，但水泥市场并不冷，南方地区行情更异常标青，以华南为基地的华润水泥 上半年业绩便多赚80%。展望行业前景，华润水泥首席财务官刘忠国甚具信心，指出踏入9月份华南地区水泥价格逐步走高，料第四季最多涨价15%。

--绿地香港 助理总裁毛永军表示，母公司绿地集团整体上市计划仍是今年的大方向，而绿地香港本身会增强其混合所有制的竞争力，加快母公司整体上市步伐。毛永军指，绿地集团有信心今年在合同销售金额超过万科 成为全国第一。问及绿地集团会否把香港的项目注入绿地香港，他回应道，母公司未有相关计划。（完）

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