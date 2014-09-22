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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 15:09 BJT

新债招标：中国农发行三年债收益率4.5394%，五年4.6025%--业内人士

路透上海9月22日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三年及五年期固息增发债，中标收益率分别为4.5394%和4.6025%；两期债的投标倍数分别为4.63倍和4.03倍。

农发行另外还有一期一年期固息增发债将于北京时间15:30结束招标。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，1/3/5年最新收益率分别为4.3017%、4.6226%和4.6751%。

上述三期债中，一年期为第43期 第二次增发，票面利率为4.30%；三年期为该行今年第40期 金融债第三次增发，票面利率为4.92%，五年为第41期 第三次增发，票面利率为5.07%。

具体发行条款如下：

43期第二次增发 40期第三次增发 41期第三次增发

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招标规模上限 40亿元 40亿元 40亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标时间 3/5年：9/22 14:00-15:00 1年：9/22 14:00-15:30

招标方式 均采用单一价格中标（荷兰式）

缴款日 9月24日 9月25日 9月25日

起息日 8月21日 7月21日 7月21日

发行期 9/23-9/24 9/23-9/25 9/23-9/25

上市日 9月26日 9月30日 9月30日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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