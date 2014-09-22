新债招标：中国农发行三年债收益率4.5394%，五年4.6025%--业内人士

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
路透上海9月22日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三年及五年期固息增发债，中标收益率分别为4.5394%和4.6025%；两期债的投标倍数分别为4.63倍和4.03倍。
农发行另外还有一期一年期固息增发债将于北京时间15:30结束招标。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，1/3/5年最新收益率分别为4.3017%、4.6226%和4.6751%。
上述三期债中，一年期为第43期 第二次增发，票面利率为4.30%；三年期为该行今年第40期 金融债第三次增发，票面利率为4.92%，五年为第41期 第三次增发，票面利率为5.07%。
具体发行条款如下：
43期第二次增发 40期第三次增发 41期第三次增发
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招标规模上限 40亿元 40亿元 40亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标时间 3/5年：9/22 14:00-15:00 1年：9/22 14:00-15:30
招标方式 均采用单一价格中标（荷兰式）
缴款日 9月24日 9月25日 9月25日
起息日 8月21日 7月21日 7月21日
发行期 9/23-9/24 9/23-9/25 9/23-9/25
上市日 9月26日 9月30日 9月30日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)