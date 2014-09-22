中国汇市：人民币兑美元开盘报6.1385元，上日收报6.1405元

更新版 1-中国汇市：人民币小幅震荡微收贬，一季度向好经济数据影响有限

* 人民币微收贬，日内波动不大 * 中间价依旧小幅过滤，淡化贬值意图 * 一季度中国经济数据对汇市影响有限 * 客盘略偏购汇，大行适度提供美元流动性 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月17日 - 人民币兑美元即期周一微收贬，日内波幅不大。交易员称，虽然中间价依旧小幅过滤，彰显淡化贬值预期意图，但客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性，短期汇价料仍无明显方向。 他们并表示，今日中国向好的一季度经济数据对汇市影响不大，随着习特会和美国汇率报告的政策风险相继释放，市场关注即将到来的法国大选；如果出现意外，可能会通过欧元影响美元，进而影响人民币。 “感觉外汇市场对中国GDP数据不敏感，按理说今天数据向好人民币应该升值，但是该购汇的还是购汇，人民币反而跌了一点。”一中资行交易员说。 他并称，近期观察美元指数上不去，美元/人民币也下不去，人民币可能维持对一篮子货币偏弱的走势。 中国经济春意盎然，一季度GDP增速6.9%创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预