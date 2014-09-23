台湾货币市场：9月23日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月23日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期4,511.10亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)8,745.7亿台币： 09/24 2,737.50亿台币 09/25 3,982.00亿台币 09/26 1,108.50亿台币 09/29 2,138.20亿台币 09/30 991.00亿台币 10/01 834.50亿台币 10/02 3,366.50亿台币 10/03 3,587.50亿台币 --公债到期及付息458.6875亿台币 09/24 97甲6期6息 17.00亿台币 09/24 101甲9期2息 8.4375亿台币 09/28 89甲3期本金 400亿台币 09/28 89甲3期15息 24.50亿台币 09/30 100甲9期3息 8.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --9/26：财政部发行10年期公债103甲13期，暂定金额400亿台币，9/23标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)