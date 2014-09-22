港报财经评论：大笨象爱息魔，加息周期望翻身--信报9月22日

大笨象爱息魔，加息周期望翻身/ 习广思

美国联储局上周议息后，市场对明年中开始加息已有心理准备。过去6年，在近乎零息下，储蓄存户饱受煎熬，四处觅息；拥有大量资金的银行及保险公司何尝不是受害者，大叹英雄无用武之地，这次息魔重临，大可赚番多点息，未来将是值得买入的板块。银行赚钱方法，不外乎净利息收入、收费及投资炒卖，但赚取存贷息差仍是银行的本业，以汇控 为例，净利息收入仍占总收入45%至50%，尽管比90年代的60%多比重低了不少，仍是养活大笨象的“面包与牛油”。

利率上升周期，一般而言，对银行的业务利弊都有。通常加息周期，短息会升得快过长息，孳息曲线趋偏平，对银行的财资业务不利，因为借短买长的获利空间小了，但息口上升，对坐拥大量低成本资金的银行可带来额外收入，这些资金包括往来户口存款，自有股本及客户放在银行用作结算的资金等。此外，息口上升期存款增加较快，虽然成本也会增加，但投资回报亦相应增加，对银行有利，所以，加息周期可提升银行的息差，这点体现于1994至1997年间的汇控盈利；而在减息周期，游资四溢，不利息差，这点反映于金融海啸后汇控的息差持续收窄。不过，看汇控自上世纪90年代初至今的息差表现，大家会发现2004至2007年的加息周期中，汇控的息差不加反缩。

何解汇控在上一个加息周期息差未见受惠呢？这里要讲下段故。亚洲金融风暴后，香港经济虽然有所反弹，但2000年美国科网股爆破后又陷衰退；加上2000年中起香港全面开放利率管制，存款利率自由竞争，随后香港通缩日趋严重，楼市大跌，负资产业主高峰期超逾10万。由于需求疲弱，楼按息率亦由最优惠利率加一个息差，走向最优惠利率减息差。为改善业务，汇控在全球寻觅高利钱的生意，终于2002年宣布收购在美国做次按生意的Household，后者的生意是高风险高回报，在低息环境（联储局在科网股泡沫爆破后把息率由2001年初的6.75厘，削至2004年6月的1厘），Household以低首期甚至是免首期借钱给还款能力差的置业者，换来较高的按揭息口，即利钱较深。(B02)

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美汇有力挑战86.3/ 苏子

美汇指数以大阳烛升破去年上半年的84.75高位及今年的84.52高位阻力后，最高曾见84.78高位，最后亦在近日高位的84.74收市。可惜翌日汇价只较上日高位多升3点子至84.81高位，便掉头回落，最后更以大阴烛低收。因此，按照正路的走势，上周五美汇指数应不难进一步下挫并明显在10天平均线支持及84关口以下收市才对。结果呢？上周五美汇指数的低位，却与上日收市价及低位相若，并且成功稳守在10天平均线支持以上，最后更以大阳烛回升收市，出现了“玩死人”的梅花间竹极蛊惑走势。

由于上周五所出现的大阳烛，其实与近期美元的强劲升浪极为配合；加上84.74的收市价亦高于今年原先的84.52高位阻力，亦与去年上半年的84.75高位相若。因此，今天欧洲开市后，美汇指数可以承接上周五的良好上升势头，摆脱上述梅花间竹蛊惑走势，则上周四的下跌低收情况，只不过是杀那些实力不足的美元看好的投资者，或吸引美元不看好的投资者入市的走势陷阱，美元仍然处于近期一浪高于一浪的良好上升势头运行，稍后有望正式脱离2012年2月的78.10低位开始大型上落市的局面，本周将继续高收，随后进一步挑战2010年6月下旬的86.30高位阻力。

纽元兑美元受强势美元影响，上周四顺利跌破日线一目均衡图云雾区的0.8178美元底部支持，到上周五更进一步跌至200天平均线以下收市，故短期走势不宜乐观。本周早段汇价若成功稳守在0.81美元关口以上波动，未见进一步跌至今年0.8042美元低位以下，料汇价有机会升回上述云雾区底部阻力以上。(B06)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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