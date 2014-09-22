港报财经评论：A、H股价差，方向趋收窄--经济日报9月20日

A、H股价差，方向趋收窄/ 林瑞芬

恒指今周累计挫1.2%，收报24,306；国指累计跌2.1%，收报10,783。总体市况处调整浪的尾声，因所观强势的中资电讯股今周也受冲击，短期有筑底之兆。恒指昨升0.57%，但国指续回0.15%，昨日大市成交突然有所谷高至947亿港元，实乃富时指数变动成分股所致。资金是否已回流港股抄底，则有待确认。美国加息的转折位需要有过程，由预测何时加息，到现在大致正在预测加息会以何种方式进行，逐步演变，美股在此过程中，又创新高，也是大户派货可以愈派愈高之技巧所在。音乐椅游戏，目前要算准音乐几时停也是不容易，因欧、日、美及中国目前有不同的货币政策，只能边走边看。

标普500指数及道指在周四又创历史新高，日股周五也创七年新高，而A股本周走势只是窄幅上落为主，未有太大沽压。中、外股市表现对港股压力还是不大，较早前调整压力主要来自本身，短期急于套利回吐。二来，沪港通临近，重磅类内银股与内险股H股与A股的价差确正出现收窄的情况，H股略有所压为主。如建行 H股价于8月尾，较A股出现的溢价为13.6%左右，但近日已收窄至9.2%；工行 H股价于8月尾，较A股出现的溢价为16.6%左右，但近日已收窄至12.6%；太保 H股价于8月尾，较A股出现的溢价为20%左右，但近日已收窄至13.3%；国寿 H股价于8月尾，较A股出现的溢价为18.3%左右，但近日已收窄至14.3%。内房股万科 H股价于8月中，较A股出现的溢价为28%左右，但近日已收窄至17%。这可见H股暂时受抑是有因，因在沪港通下，策略上，可以买低价A股而沽空高价H股赚差价。

H股与A股的价差会因沪港通的推出及规模，大方向趋收窄，不过，收窄的速度还是难以掌握。H股受压的情况，可能在愈接近沪港通通车时大户拆仓而有所消减。据中金公司研究报告指，投资者结构、市场制度差异、流动性差异等因素是决定A/H两地同股不同价的主要因素，资金成本差异也有贡献但不是主要因素。A股/港股资金相对隔离，缺乏套利机制，且A股市场个人投资者占主导（港股机构投资者占主导），市场管制较多（香港市场更加市场化），市场流动性以本地市场为主（香港市场资金以国际资金为主）。(B04)

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价格年尾例升，水泥股有得谂/ 余少文

中国内地股市先跌后升，国企指数则偏软。而随着经济回落，水泥价格近期也下跌，惟年尾是水泥价格高峰期，水泥股有留意价值。A股昨日反覆再升，支持国企指数低见10,715点后反弹，全日跌16点收报10,783点，成交额177亿港元，但有逾半数主板H股逆势上升，沽空国企数目增加至115只，是印象的沽空最多1日，小心国指下周初又反弹；而红筹指数跌5点收报4,677点，成交额89亿港元。国指能否扭转跌势，要看能否升破50天平均线，尤其10天和20天平均线掉头回落后，随着跌穿50天平均线及发出“死亡交叉”。至于中线而言，国指跟去年底一样，始终未能守住250周平均线，但20周平均线升越50周平均线，发出另一个利好讯号，兼且撑住指数守10,700点。

若然大市处于强势，指数可以放量走高，但指数始终跌穿了上升轨，对短期走势仍然有戒心，惟希望指数可以横行整固，待消化沽压后再升。目标股当然是证券、保险、节能环保等股份。至于近期经济数据欠佳，房地产开发投资增速又继续放缓，1至8月只升13.2%，增速连跌七个月，难怪水泥价格今年中以来呈现回落之势，相信是水泥股股价过去两个月偏软的原因之一。

国家统计局资料显示，水泥今年产量增长显着回落，目前只有低单位数增长，过去半年最大的增长只有6%，8月产量同比只升3%至2.2亿吨，跟7月则持平，或反映水泥减产及需求明显下降。至于Wind资讯数据亦显示，全国水泥平均价自去年第三季重上每吨300人民币人民币后，到今年中都维持在330人民币以上上落，但5月开始回落，并连跌四个月，幸好仍守300人民币，8月价格仍较去年同期升一成一。由于中国内地水泥价格在2012年和2013年平均低于300人民币，加上数据显示水泥价格在年尾升多跌少，兼且年尾是全年价格高峰期，故去年第四季水泥价格虽达340人民币，相信今年仍可以同比上升，支持水泥股业绩。而今年上半年水泥价格较去年同期高出10%以上后，也支持水泥股今年上半年业绩高增长，综合安徽海螺 、中材股份 、北京金隅 、中国建材 和华润水泥 的业绩，上半年合计收入升13%至1.4万亿人民币，合计盈利则升64%至110亿人民币。(B05)

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