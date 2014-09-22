《台湾新债预测》10年公债103/13期得标利率料落在1.733-1.755%

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
* 标售标的：103/13期10年公债
* 标售时间：周二(23日)
* 标售金额：预估400亿台币
* 预测中值：1.733-1.755%
* 受访机构：10家
路透台北9月22日 - 路透调查周一显示，平衡考量进入升息循环冲击，以及银行端和大型机构对10年交易券仍有拿券需求，明日(23日)标售的10年期公债103/13 得标利率将较上次同年期得标利率1.553%走高约18-20基点，料将落在1.733-1.755%间。
路透访谈了10家金融机构，其中四家为大型金融机构及银行，三家为证券商，两家寿险业者及一家票券商，市场预估中值为1.733-1.755%，大区间则在1.70-1.78%。
包括大型行库和寿险业在内的终端买盘也对标售结果看法分歧，部分认为本次10年券殖利率自8月份以来最高已弹升约19基点，此前在测试1.75-1.77%水位时，空单续空力道不足，标售利率有机会来到1.75%下方。
不过也有终端买盘认为，当前对10年券的需求配置较为弹性，即便参与也会将利率高写，认为400亿台币额度的标售如果全数标出，尾端得标利率有机会突破1.75%甚至更高。
〞虽然有国际板的排挤效应，但我认为市场资金仍多，现在就是看投资盘表态。〞一位证券商交易员说。
本期103/13期公债预计标售400亿台币，将在周五(26日)交割。
以下为交易员观点整理：
--103/13至上周五为止的空单累积达到131亿台币，空单回补将占发行额的三分之一，假设中华邮政也拿满三分之一，银行及寿险的拿券力道相信会填满另三分之一，国库不至于截标。
--在国库不截标的前提下，即使终端买盘尾端拿券力道不够积极，下标参考利率或以103/13在发行前交易的成交利率高位1.77%为参考点，因此市场即使偏空看待，得标利率最空亦不脱1.76-1.78%。
--对于终端买盘下标力道市场看法略有分歧，相对部分交易商认为市场需求不振，将让标售利率走高，也有不少交易商认为，由于103/13此后将有两次增额发行，交易期有机会延续至明年3月，将增强市场的拿券意愿，让利率趋近1.75%或其下方。
--国际板持续发债吸纳终端买盘资金议题市场已部分消化，市场资金总量虽减，但并非能完全取代，终端买盘仍会适量配置台币中长债资产标的。
--指标美债利率波动度扩大，成为标售前的另一变数。
相关报价：
--周一103/13在发行前交易殖利率收报1.7415%。
以下为金融机构对103/13期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
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寿险业一 1.70 1.72
大型银行一 1.71 1.74
大型银行二 1.72 1.74
大型银行三 1.73 1.75
证券商一 1.73 1.75
大型票券商 1.735 1.765
大型金融机构 1.74 1.76
证券商二 1.75 1.77
寿险业二 1.75 1.78
证券商三 1.76 1.78
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中值 1.733 1.755 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
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