台湾债市：指标10年券殖利率回跌，随美债波动但下方现阻力

路透台北9月22日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周一在发行前交易走跌。10年期美债殖利率自上周高点回跌，加上台股疲弱，创造债市的有利气氛。然而10年债明天标售在即，交易商多空部位均已大致布局完毕，估今日波动不会过大。
交易商表示，当前不论多空的成本区约在1.72-1.73%附近，这使得一早殖利率测试下行时，在1.72-1.73%间即遭遇阻力，且交投量明显萎缩，显示市场均等待明日的标售结果，交投意愿不高。
〞现在气氛看起来还蛮中性的，...基本上大家已经下好离手。〞一位证券商交易员说。
交易员并指出，虽然美国中长线升息题材不断，但期间债市殖利率不可能无限上扬，10年期台债短线在1.75%以上料已显现投资价值，预估大型行库及寿险仍将有序配置，不至于完全不拿券。
103/13期10年公债将在明日(周二)标售，预计发行400亿台币。
美国公债价格周五上涨，因交易商利用近期收益率上升的机会买入，本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议主导债市走势，且苏格兰公投结果反对独立。指标10年期公债收益率 尾盘报2.581%，在海外市场触及2.655%的近三个月高位，因市场原本担心苏格兰公投可能赞成独立。10年期公债尾盘升13/32。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/13 发行前交易：1.72-1.74%
本地时间10:06时最新报价：
• 103/13期公债发行前交易殖利率跌1.91基点报1.7299%。
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(记者 林妙容; 审校 曾祥进)