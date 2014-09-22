台湾债市：指标10年公债殖利率收跌，受美债及台股影响但幅度不大

* 指标10年公债殖利率尾盘跌幅收敛 * 标债后殖利率有望向下试探 * 明日10年公债103/13期区间料在1.72-1.76% 路透台北9月22日 - 台湾指标10年公债103/13 周一在发行前交易殖利率收 低。交易员指出，受到美债殖利率上日下行，以及台股表现疲弱影响，103/13殖利率盘初走 低，但尾盘大幅收敛跌幅，市场预估该券明日标售结果或将回到收盘水位附近。 交易商指出，市场对10年债标售结果看法不尽相同，部分交易商认为该券近来弹幅已高 ，十分接近市场可接受进场的水位；但部分交易商认为，终端买盘需求疲弱，升息讯号明确 ，明日该券标售有机会偏空开出。 〞基本上还是看筹码面，如果银行五年券都不敢拿，我不相信10年券会拿多少。〞一位 证券商交易员说。 但另名银行交易员指出，从养券需求来看，10年券已具投资价值，加上银行还是有配置 不同年期券源的需求，预估明日标售结果不会太差。 目前市场预估的得标区间大致以1.75%为分水岭，部分估在1.75%以下，部分则估在 1.7 5%以上。但多数交易商均认为，不论标售结果如何，10年债殖利率均有机会在标售完后测试 下行，以修正近来过于偏空的走势，但在1.70-1.72%间将遇强劲阻力。 10年公债103/13期殖利率在发行前交易高低位分别在1.63%及1.77%，波动度达14基点， 是近来标售的中长期债券中罕见波动度较大的债券。 **标售后变数仍在** 至上周五为止，103/13的开仓量已达131亿台币。部分交易员认为，考量空单必须回补 ，加上此次10年债将增额发行二次，交易期将拉长至明年第一季，交易商或多或少将以交易 券视之，拿取部分部位，即使标售结果标空，料也不会离发行前交易高位1.77%太远。 〞就发行利率来说，10年债如果标在1.75%附近，已是四五年来的高位，我相信还是有 一定的吸引力。〞另一证券商交易员说。 交易员指出，虽然明日10年债即将标售，但标售后并未能完成厘清变数，主要是近来台 股震荡、美债走势波动度大，加上本周还有财政部第四季发债计划及央行理监事会召开在即 ，都是市场观察的重要事件。 103/13期10年公债将在明日(周二)标售，预计发行400亿台币。明日财政部预计也将公布 第四季公债发行计划。 路透调查显示，台湾央行周四(25日)预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有 走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。 美国公债价格周五上涨，因交易商利用近期收益率上升的机会买入，本周美国联邦储备 理事会(美联储/FED)政策会议主导债市走势，且苏格兰公投结果反对独立。10年期公债收益 率 尾盘报2.581%，在海外市场触及2.655%的近三个月高位，因市场原本担心苏 格兰公投可能赞成独立。10年期公债尾盘升13/32。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -1.00 1.2800 1.2700-1.2800 6.0 10 103/13 -0.75 1.7415 1.7240-1.7477 120.0 本周金融市场重要经济数据和事件有： 9/22(一)：美国8月成屋销售年率、美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话、明尼亚波利斯 联储总裁科学拉克发表讲话； 9/23(二)：汇丰中国9月制造业PMI初值、德国9月Markit制造业、服务业、综合PMI初值 ；欧元区9月Markit制造业、服务业、综合PMI初值；台湾8月工业生産、美国7月房价和房价 指数、美国9月Markit制造业PMI、美国里奇蒙联储9月综合制造业指数、美国圣路易斯联储 总裁、美联储理事鲍威尔和堪萨斯联储总裁乔治发表讲话； 9/24(三)：德国9月Ifo企业景气判断指数、美国8月新屋销售、克利夫兰联储总裁发表 讲话、芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话； 9/25(四)：欧元区8月M3货供额、美国8月耐久财订单和一周请领失业金数据、美国9月M arkit综合PMI初值、韩国9月消费者信心指数、日本全国8月CPI和东京地区9月CPI、亚特兰 大联储总裁洛克哈特发表讲话、台湾央行理监事会议公布重贴现率； 9/26(五)：德国10月GfK消费者信心、美国第二季GDP终值。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.7050 5 103/10 1.2800 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)