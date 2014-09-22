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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 15:18 BJT

台湾债市：指标10年公债殖利率收跌，受美债及台股影响但幅度不大

* 指标10年公债殖利率尾盘跌幅收敛
    * 标债后殖利率有望向下试探
    * 明日10年公债103/13期区间料在1.72-1.76%

    路透台北9月22日 - 台湾指标10年公债103/13 周一在发行前交易殖利率收
低。交易员指出，受到美债殖利率上日下行，以及台股表现疲弱影响，103/13殖利率盘初走
低，但尾盘大幅收敛跌幅，市场预估该券明日标售结果或将回到收盘水位附近。
        
    交易商指出，市场对10年债标售结果看法不尽相同，部分交易商认为该券近来弹幅已高
，十分接近市场可接受进场的水位；但部分交易商认为，终端买盘需求疲弱，升息讯号明确
，明日该券标售有机会偏空开出。 
        
    〞基本上还是看筹码面，如果银行五年券都不敢拿，我不相信10年券会拿多少。〞一位
证券商交易员说。
    
    但另名银行交易员指出，从养券需求来看，10年券已具投资价值，加上银行还是有配置
不同年期券源的需求，预估明日标售结果不会太差。
    
    目前市场预估的得标区间大致以1.75%为分水岭，部分估在1.75%以下，部分则估在 1.7
5%以上。但多数交易商均认为，不论标售结果如何，10年债殖利率均有机会在标售完后测试
下行，以修正近来过于偏空的走势，但在1.70-1.72%间将遇强劲阻力。
    
    10年公债103/13期殖利率在发行前交易高低位分别在1.63%及1.77%，波动度达14基点，
是近来标售的中长期债券中罕见波动度较大的债券。
    
    
    **标售后变数仍在**
    
    至上周五为止，103/13的开仓量已达131亿台币。部分交易员认为，考量空单必须回补
，加上此次10年债将增额发行二次，交易期将拉长至明年第一季，交易商或多或少将以交易
券视之，拿取部分部位，即使标售结果标空，料也不会离发行前交易高位1.77%太远。
    
    〞就发行利率来说，10年债如果标在1.75%附近，已是四五年来的高位，我相信还是有
一定的吸引力。〞另一证券商交易员说。
    
    交易员指出，虽然明日10年债即将标售，但标售后并未能完成厘清变数，主要是近来台
股震荡、美债走势波动度大，加上本周还有财政部第四季发债计划及央行理监事会召开在即
，都是市场观察的重要事件。

   103/13期10年公债将在明日(周二)标售，预计发行400亿台币。明日财政部预计也将公布
第四季公债发行计划。   
    
    路透调查显示，台湾央行周四(25日)预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有
走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。 
    
    美国公债价格周五上涨，因交易商利用近期收益率上升的机会买入，本周美国联邦储备
理事会(美联储/FED)政策会议主导债市走势，且苏格兰公投结果反对独立。10年期公债收益
率 尾盘报2.581%，在海外市场触及2.655%的近三个月高位，因市场原本担心苏
格兰公投可能赞成独立。10年期公债尾盘升13/32。 
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/10                   -1.00     1.2800    1.2700-1.2800       6.0
   10    103/13                   -0.75     1.7415    1.7240-1.7477     120.0
 
        
    本周金融市场重要经济数据和事件有：        
    9/22(一)：美国8月成屋销售年率、美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话、明尼亚波利斯
联储总裁科学拉克发表讲话；
    9/23(二)：汇丰中国9月制造业PMI初值、德国9月Markit制造业、服务业、综合PMI初值
；欧元区9月Markit制造业、服务业、综合PMI初值；台湾8月工业生産、美国7月房价和房价
指数、美国9月Markit制造业PMI、美国里奇蒙联储9月综合制造业指数、美国圣路易斯联储
总裁、美联储理事鲍威尔和堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；
    9/24(三)：德国9月Ifo企业景气判断指数、美国8月新屋销售、克利夫兰联储总裁发表
讲话、芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话；
    9/25(四)：欧元区8月M3货供额、美国8月耐久财订单和一周请领失业金数据、美国9月M
arkit综合PMI初值、韩国9月消费者信心指数、日本全国8月CPI和东京地区9月CPI、亚特兰
大联储总裁洛克哈特发表讲话、台湾央行理监事会议公布重贴现率；
    9/26(五)：德国10月GfK消费者信心、美国第二季GDP终值。
     
         30      103/12                     没有成交
         20      103/11                     没有成交
         10       103/6                       1.7050
          5      103/10                       1.2800
          2       103/1                     没有成交
 (完)      

 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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