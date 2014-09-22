台湾债市：指标10年公债殖利率收跌，受美债及台股影响但幅度不大

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
* 指标10年公债殖利率尾盘跌幅收敛 * 标债后殖利率有望向下试探 * 明日10年公债103/13期区间料在1.72-1.76% 路透台北9月22日 - 台湾指标10年公债103/13 周一在发行前交易殖利率收 低。交易员指出，受到美债殖利率上日下行，以及台股表现疲弱影响，103/13殖利率盘初走 低，但尾盘大幅收敛跌幅，市场预估该券明日标售结果或将回到收盘水位附近。 交易商指出，市场对10年债标售结果看法不尽相同，部分交易商认为该券近来弹幅已高 ，十分接近市场可接受进场的水位；但部分交易商认为，终端买盘需求疲弱，升息讯号明确 ，明日该券标售有机会偏空开出。 〞基本上还是看筹码面，如果银行五年券都不敢拿，我不相信10年券会拿多少。〞一位 证券商交易员说。 但另名银行交易员指出，从养券需求来看，10年券已具投资价值，加上银行还是有配置 不同年期券源的需求，预估明日标售结果不会太差。 目前市场预估的得标区间大致以1.75%为分水岭，部分估在1.75%以下，部分则估在 1.7 5%以上。但多数交易商均认为，不论标售结果如何，10年债殖利率均有机会在标售完后测试 下行，以修正近来过于偏空的走势，但在1.70-1.72%间将遇强劲阻力。 10年公债103/13期殖利率在发行前交易高低位分别在1.63%及1.77%，波动度达14基点， 是近来标售的中长期债券中罕见波动度较大的债券。 **标售后变数仍在** 至上周五为止，103/13的开仓量已达131亿台币。部分交易员认为，考量空单必须回补 ，加上此次10年债将增额发行二次，交易期将拉长至明年第一季，交易商或多或少将以交易 券视之，拿取部分部位，即使标售结果标空，料也不会离发行前交易高位1.77%太远。 〞就发行利率来说，10年债如果标在1.75%附近，已是四五年来的高位，我相信还是有 一定的吸引力。〞另一证券商交易员说。 交易员指出，虽然明日10年债即将标售，但标售后并未能完成厘清变数，主要是近来台 股震荡、美债走势波动度大，加上本周还有财政部第四季发债计划及央行理监事会召开在即 ，都是市场观察的重要事件。 103/13期10年公债将在明日(周二)标售，预计发行400亿台币。明日财政部预计也将公布 第四季公债发行计划。 路透调查显示，台湾央行周四(25日)预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有 走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。 美国公债价格周五上涨，因交易商利用近期收益率上升的机会买入，本周美国联邦储备 理事会(美联储/FED)政策会议主导债市走势，且苏格兰公投结果反对独立。10年期公债收益 率 尾盘报2.581%，在海外市场触及2.655%的近三个月高位，因市场原本担心苏 格兰公投可能赞成独立。10年期公债尾盘升13/32。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -1.00 1.2800 1.2700-1.2800 6.0 10 103/13 -0.75 1.7415 1.7240-1.7477 120.0 本周金融市场重要经济数据和事件有： 9/22(一)：美国8月成屋销售年率、美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话、明尼亚波利斯 联储总裁科学拉克发表讲话； 9/23(二)：汇丰中国9月制造业PMI初值、德国9月Markit制造业、服务业、综合PMI初值 ；欧元区9月Markit制造业、服务业、综合PMI初值；台湾8月工业生産、美国7月房价和房价 指数、美国9月Markit制造业PMI、美国里奇蒙联储9月综合制造业指数、美国圣路易斯联储 总裁、美联储理事鲍威尔和堪萨斯联储总裁乔治发表讲话； 9/24(三)：德国9月Ifo企业景气判断指数、美国8月新屋销售、克利夫兰联储总裁发表 讲话、芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话； 9/25(四)：欧元区8月M3货供额、美国8月耐久财订单和一周请领失业金数据、美国9月M arkit综合PMI初值、韩国9月消费者信心指数、日本全国8月CPI和东京地区9月CPI、亚特兰 大联储总裁洛克哈特发表讲话、台湾央行理监事会议公布重贴现率； 9/26(五)：德国10月GfK消费者信心、美国第二季GDP终值。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.7050 5 103/10 1.2800 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三