《交易视点》中国央行宽松政策为信用债打开走强空间--中信证券

路透上海9月22日 - 中国中信证券 最新信用产品周报认为，此次央行下调正回购利率并进行大规模SLF操作，资金面可能将持续维持相对宽松状态，这将为短端收益率提供一定下行空间打开，从而有利于中长期品种的下行。

**短融具有一定交易和投资价值**

在相对偏弱的基本面数据背景下，上周央行继续采取定向宽松政策手段为实体经济提供支持，主要包括SLF操作及下调正回购利率等，资金面因而保持相对宽松状态。

其一，主动下调14天正回购利率20BP至3.5%,引导基础利率下行；其二，向五大行定向操作3个月 5000亿SLF(相当于定向降准0.5个百分点)，有利于平复因季末和IPO因素对资金面的扰动，为资金利率下行形成良好的外部环境。

在此背景下，资金利率维持相对较低水平，为短端产品下行提供了一定空间，考虑到短融收益率与资金面仍处于历史较高水平，短融产品具有一定的交易和投资价值。

**中低评级产品息差优势仍较明显**

上周中票市场收益率下行，5年期AAA中票收益率降至5.15%左右。受月初略偏紧的资金面影响，前期短端利率未有明显下行，从而制约了中长期品种的下行空间，曲线的平台化使得信用产品的5-1期限利差已压缩至40BP的历史偏低水平。

此次央行下调正回购利率并进行大规模SLF操作，资金面可能将持续维持相对宽松状态，这将为短端收益率提供一定下行空间打开，从而有利于中长期品种的下行。

考虑到上周信用产品利率下行幅度不及利率债，后续中长期信用产品可能仍有一定的表现，而中低评级产品的息差优势仍较为明显，配置盘可以继续考虑非周期性行业产业债，以享受利率下行及息差带来的收益。

**城投债收益率亦存下行空间**

上周城投债收益率下行10bp左右，7年提前还本的中西部地级城投债收益率降6.15%-6.20%的水平、略低于同期中期票据收益率水平。

城投债信用利差已处于历史最低水平，继续缩窄的空间已不大，相对价值有限；但随着基础利率下行，或随利率债、高等级信用债同向波动，同样可能存在进一步的下行空间。

**个券推荐**

上周共有93只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,242亿元。

短融和超短融中，我们推荐14中粮SCP006、14国开投SCP003、14粤电SCP002、14南车SCP003、14中电投SCP007、14南方水泥CP004、14鲁宏桥CP002。

中期票据中，我们推荐14神华MTN003、14中建三局MTN003（有担保）、14五矿股MTN001、14酒钢MTN001。

私募票据中我们推荐14金融街PPN001；企业债中我们推荐14嘉峪关债（有担保）。(完)