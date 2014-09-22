《路透晚报》--9月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国高层领导人优先推进改革，定向刺激政策随行

中国高层领导人上月齐聚北戴河，他们一致认为年底前经济工作的重点将是推进改革，优先于出台刺激增长措施，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实。据了解内部讨论会情况的政策人士称，这意味着不大可能出台重大刺激举措，比如下调指标利率或银行存准率，但是一旦失业率上升，政府也做好了干预的准备。

--中国经济：8月经济指标出现波动既有趋势性又有特殊性--工信部副部长

中国工信部副部长毛伟明周一表示，中国8月份一些经济指标出现波动既有趋势性又有特殊性，下一阶段中国要不失时机地抓好产业结构调整，帮助企业解难题、渡难关。

--中国房地产：南京取消住房限购，全国剩余限购城市寥寥无几

中国房地产市场压力不减，越来越多的城市选择取消楼市限购政策。中国江苏网称，其省会城市南京周日晚间宣布全面取消住房限购政策，至此，全国范围内仍执行限购政策的城市寥寥无几。

--中国国企：1-8月国有企业利润总额16,441.1亿元，同比增8%--财政部

中国财政部周一公布，1-8月国有企业利润总额16,441.1亿元人民币，同比增长8%。从行业看，钢铁、交通等行业实现利润继续保持较大增幅；煤炭、化工等行业实现利润降幅仍较明显；有色行业仍未摆脱亏损。

--台湾8月外销订单年增率低于预期，电子产品成长佳

台湾经济部周一公布，8月外销订单较上年同期增5.2%，低于市场预估的成长7.4%。8月外销订单的金额为382.1亿美元，较上月增加0.3亿美元或0.1%。

--台湾数据：8月季调失业率3.94%，创逾六年来低位--主计总处

台湾主计总处周一公布，8月经季节调整后失业率为3.94%，较上月3.95%为低，再创逾六年以来的低位。

--香港数据：8月综合CPI按年升3.9%稍低于上月，因租金成本压力减退

香港统计处周一公布，8月综合消费物价指数（CPI）按年升3.9%，较7月份升势略为缓和，因租金成本压力减退。剔除一次性纾困措施，8月基本通胀率按年升3.2%，也稍低于7月的3.3%。

【金融】

--投行观点：中国央行可能继续通过公开市场来放松货币政策--中金 中国大型投行--中金公司周一表示，上周，中国央行下调公开市场14天正回购操作利率对于稳增长可能不够，货币政策进一步宽松可能性较大；未来央行通过银行间市场降息和投放流动性将是放松的主要政策工具。

--全球股市：做空机构再次瞄准中国企业，怕惹麻烦全部隐姓埋名

从股价跌势中牟利的做空机构消停了三年后，现在又开始瞄准中国企业。但许多鼓动采用做空策略的研究机构这次都隐姓埋名，免得招惹被激怒的企业，并引来北京当局进行反调查。三份本月分别发布的报告指责三家中国企业--天合化工、世纪互联和神冠控股存在商业或财务欺骗行为。

--新闻稿：穆迪推出中国影子银行季度监测报告

穆迪投资者服务公司已推出首份中国影子银行季度监测报告，穆迪董事总经理/亚太区首席信用总监Michael Taylor表示：“尽管政府努力控制信贷增长，该最新报告指出中国大陆的影子银行活动继续以高于名义GDP的增速快速增长，这表明中国经济的相关杠杆率仍呈上升趋势。”

【固定收益】

--中国债市：交易商协会明确上市房企中票发行细则，主体评级不低于AA--消息

两位消息人士周一透露，在中国银行间交易商协会9月初放开上市房企中票融资的政策出台后，近期交易商协会再次召集部分券商细化发债细节，比如房企的评级是否可以通过担保或者增信达到AA，协会明确要求必须是主体AA，但募集资金是否不可以偿还信托贷款，还有待明确。

--《中国新债预测》国开行四期债收益率料低于二级，情绪向好支撑需求

中国国家开发银行 周二将招标增发3-10年四期债。路透调查显示，因央行SLF放水消息及正回购利率下调的提振，市场情绪明显转暖，今日午后农发行新债定位亦偏低，预计明日国开行新债需求应不错，收益率定位预计低于二级。

--中国货币市场：回购利率续跌资金宽松格局不改，预期乐观新股扰动担忧不大

中国银行间资金市场周一主要回购利率继续下行，其中14天期限品种降幅近20bp(基点)。交易员表示，场内资金供给宽松局面未改，除部分押信用的机构跨月品种仍略有需求之外，其余期限品种则以融出资金为主。

--中国债市动态：现券收益率窄幅震荡，整体预期向好但季末前仍需观望

中国银行间市场周一早盘现券收益率先上后下，呈窄幅震荡走势，利率互换(IRS)也仅小降。交易员称，上周央行放水又降价，利好后市预期。不过季末将至，不少获利盘选择落袋为安，短期内收益率是否会再明显下行还需要观望。

--中国债市：福建鑫久铝合金压铸称部分债务出现逾期，此前曾发行集合票据

作为在中国银行间市场发行过中小企业集合票据的发行人之一，福建鑫久铝合金压铸有限公司上周五稍晚公告，称截至8月末，公司部分银行承兑汇票和流动资金贷款出现垫款或逾期，可能对偿债能力产生较大影响。

--香港个股：银河证券固定收益高管被查，公司称目前经营正常

中国大型券商银河证券上周日晚间公布，该公司固定收益业务线业务总监代旭先生及两名相关员工因个人原因正在配合中国司法机关工作。代旭的职责暂由执行董事兼总裁顾伟国先生代行。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘略升交投清淡，与离岸价差继续收窄

中国人民币兑美元周一早盘略走升，中间价则稍贬。盘间供求相对平衡，波动区间较窄令交投清淡。而离岸市场汇率进一步升值，与在岸价差缩窄至不足30个点子，套利交易压力继续缓解。交易员指出，上周频繁出现的中资大行结汇今天表现并不明显，套利交易压力又有所缓解，使客盘整体供求较上周显得更为均衡，缺乏明显的方向。

--人民币汇率：8月实际有效汇率环比上升1.62%，回升势头加快--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数8月环比上升1.62%至116.68，连续第三个月回升，增速较前月的0.65%明显加快。

--离岸人民币：马来西亚国家再抵押机构完成发行15亿元金虎债券 马来西亚国家再抵押机构Cagamas Berhad周一称，成功完成首支15亿元人民币债券（即金虎债券）的发行工作，这是迄今为止马来西亚以至东南亚地区单笔最大金额的人民币债券。

--离岸人民币：德盛安联香港推出人民币计价零售基金，投资环球市场

德盛安联资产管理周一称，于香港推出人民币价计零售基金，为手持人民币的投资者提供多元化环球投资选择，以在低息环境下争取潜在稳定收益。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫1.7%，北戴河会议消息令后续刺激政策预期降温

在经历上周的三连涨之后，中国股市周一收市挫跌1.7%，因有消息称中国高层在北戴河会议上，一致认为年底经济工作重点是推进改革，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实，引发市场对年内重大刺激政策难再出台的悲观预期，金融地产板块领跌。

--美国热股：执行超配权后，阿里巴巴IPO规模全球最大--消息人士

直接了解交易的知情人士周一表示，阿里巴巴及其部分股东又卖出4,800万股，从而使其首次公开发行(IPO)规模达到250.3亿美元，成为全球最大规模IPO。

--《热点透视》贪婪魔力发威，阿里巴巴挂牌首日开盘估值2,280亿美元

“贪婪”这个具有魔力的关键字，让阿里巴巴在纽约股市挂牌首日以2,280亿美元估值开出。由马云领导的中国电商巨擎阿里巴巴，在纽约上市首日的开盘价较发行价大涨36%。阿里巴巴惊人的增长及利润，让全球投资者难以抗拒，盖过了公司管理混沌未明、疯狂向外并购，以及企业结构可能存在陷阱等种种疑虑。

--中国商品：2014年铁矿石进口将较上年增加约10%至9亿吨--中钢协官员