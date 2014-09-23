《中国债券市场每日交易备忘》--9月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行 至多30亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.49% 国开行至多40亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.56% 国开行至多40亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.67% 国开行至多40亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.70% 中国兵器工业集团10亿元一个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和工行主承 山东商业集团10亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 阳泉煤业集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，渤海银行主承 广发证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建行和农行等承销 东吴证券5亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，浦发银行主承 玖龙纸业(重庆)投资集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 温州市公用事业投资集团2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 华映科技 5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 五矿股份40亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中国银行主承 山东三星集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 阳泉煤业集团阳煤化工投资10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和北京银行主承 苏州工业园区国资控股发展10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中信银行主承 温州市现代服务业投资集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，光大银行和工行主承 上海银行5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8300% 兴业银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6006% 兴业银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7008% ============================================================================ 二、新债上市： 重庆两江新区开发投资20亿元七年期固息债1480331，票面利率5.88% 仁寿县资产经营12亿元七年期固息债1480498，票面利率8.66% 天津新技术产业园区武清开发区总公司8亿元七年期固息债1480503，票面利率6.65% 济南西城投资公司20亿元七年期固息债1480504，票面利率6.00% 宜都国通投资开发11亿元七年期固息债1480508，票面利率7.25% 徐工集团工程机械16亿元九个月超短期融资券011499021，票面利率5.08% 厦门国贸 5亿元九个月期超短融011499022，票面利率4.90% 扬州城建国资控股集团5亿元一年期短融041454061，票面利率5.15% 杭氧股份 1.5亿元一年期短融041461055，票面利率5.50% 山东宏桥新型材料10亿元一年期短融041462042，票面利率5.96% 福建投资开发集团13亿元一年期短融041460091，票面利率5.00% 紫江企业 7亿元一年期短融041453100，票面利率5.30% 云南解化清洁能源开发6亿元一年期短融041473006，票面利率7.10%% 中国证金公司30亿元三个月期短融071405002，票面利率4.69% 北京汽车3亿元七年期中票101469021，票面利率5.54% 北京汽车3亿元七年期中票101469020，票面利率5.54% ============================================================================ 三、缴款： 进出口银行60亿元一年期固息增发债140357，发行价格100.15元 进出口银行60亿元七年期固息债140362，票面利率4.80% 武汉市黄陂区城建12亿元七年期固息债1480510，票面利率6.43% 光明食品集团30亿元六个月期超短期融资券 丽珠集团 3亿元九个月期超短融 中国电力投资集团20亿元九个月期超短融 中国航空技术国际控股15亿元九个月期超短融 新华龙 2.5亿元一年期短期融资券 中银国际证券15亿元三个月期短融 南京禄口机场1亿元一年期短融 江苏华西集团15亿元一年期短融 山西潞安矿业集团10亿元一年期短融 龙元建设 1.5亿元三年期中票 中国建筑第三工程局5亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： · 江西省高速公路投资集团7亿元六个月期超短融011470005到期兑付，票面利率5.40% 广东省粤电集团30.亿元六个月期超短融011483001到期兑付，票面利率5.19% 中国兵器工业集团10亿元三个月期超短融011497001到期兑付，票面利率4.60% 恒力集团10亿元一年期短融041352036到期兑付，票面利率8.00% 上海东浩兰生国际服务贸易6亿元一年期短融041353066到期兑付，票面利率5.50% 四川高速公路建设开发20亿元一年期短融041356036到期兑付，票面利率5.90% 山东钢铁集团30亿元一年期短融041358064到期兑付，票面利率5.98% 安徽省高速公路控股集团10亿元一年期短融041358065到期兑付，票面利率5.37% 宏图高科 亿元一年期短融041359061到期兑付，票面利率6.60% 唐山曹妃甸实业港务4亿元一年期短融041359064到期兑付，票面利率6.20% 浙江富春江通信集团6亿元一年期短融041359065到期兑付，票面利率7.50% 绍兴市水务集团3亿元一年期短融041363015到期兑付，票面利率5.90% 成都文化旅游发展集团2亿元一年期短融041372005到期兑付，票面利率5.90% 中信银行 10亿元三个月期同业存单111408011到期兑付 兵工财务8亿元五年期固息债092205到期兑付，票面利率4.60% 安信证券10亿元75天期短融1490124到期兑付，票面利率4.30% 08国开16 080216付息 08铁道01 088040付息 08铁道02 088041付息 09国开12 090212付息 09兖城投债 0980137付息 13进出24 130324付息 13永达MTN001 101355005付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --在中国越来越多城市放松楼市限购的同时，金融机构对房贷政策也有松绑迹象。上海证券报周二引述四大银 行之一消息称，房贷还清的可视为首套房，首套房利率或重回七折时代，二套房的限制也将有所松动。 --中国证券报引述国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民表示，中国GDP增速维持在7%-7.5%左右是可接受的范围 。当务之急是在经济“新常态”下不断推进改革，避免重回投资主导增长的“老路”，尤其是要减少对房地产行 业的依赖。如果希望实现可持续发展，就不能过分使用货币政策和财政政策来刺激经济。 今日公布9月汇丰中国制造业PMI初值 (8月初值50.3) 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/边竞；审校 李宏薇)