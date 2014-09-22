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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 15:59 BJT

《交易视点》中国可转债市场仍谨慎乐观，看好偏债性转债--中信证券

路透上海9月22日 - 中国中信证券最新可转债市场周报称，基于经济失速下滑、纯债机会成本下降，当前对转债市场仍然谨慎乐观，由于本周打新的影响，不建议在下周对转债加仓，预期未来，看好偏债性转债，建议以波段操作为主，继续看好大盘转债中的平安。

**上周转债走势偏弱**

上周传媒和军工等行业调整，股市微跌。全周沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为-0.5%、-1.3%和-1.6%。

行业方面，综合板块领涨（+5.2%），农林牧渔、商贸零售、医药、煤炭等板块涨幅1.0%-2.9%，军工、传媒和汽车板块普遍下跌。

受正股下跌的影响，上周转债市场走势偏弱，在平价指数下跌-0.8%的情况下，转债指数下跌-0.9%，估值略有下降。

个券方面，领涨转债为徐工（+5.3%）、泰尔（+2.2%）、南山（+1.3%），燕京、长青、华天等转债涨幅0.6%-0.9%，石化转债受正股影响下跌-4.1%。

**IPO密集发行，资金面将受到影响**

上周11家公司发布IPO募集说明书，将在本周三周四两天集中申购。IPO再次对资金面产生冲击：

（1）本周发行的IPO总规模为33.6亿，因此在没有推迟发行或者减少募集资金规模的情况下，预计冻结的总资金量为6,800亿。

（2）9月25号冻结资金规模最大，按照网上冻结时间3天、网下冻结时间2天计算，预计在下周二资金面会有所缓解，下周三将恢复正常。

**股市终将回归基本面**

政策面不应对全面降准或者降息有过多猜想：李克强总理达沃斯论坛讲话，强调了今年就业指标已基本完成，而年初一直强调保增长主要是为了保就业，现在就业底线已经守住，保增长就不再是政府的首要目标。

因此短期内预期政策放松的空间并不大，且在经济增长的预期差已经消失的情况下，股市终将回归经济基本面。

债市收益率上行的风险不大，但仍面临以下不确定性：一是经济失速，货币市场宽松是否是常态化；二是新股密集发行仍然会对资金面造成一定影响，建议适当使用14天和7天回购来避开IPO对资金面造成的短暂冲击。(完)

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