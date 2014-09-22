《交易视点》中国可转债市场仍谨慎乐观，看好偏债性转债--中信证券

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透上海9月22日 - 中国中信证券最新可转债市场周报称，基于经济失速下滑、纯债机会成本下降，当前对转债市场仍然谨慎乐观，由于本周打新的影响，不建议在下周对转债加仓，预期未来，看好偏债性转债，建议以波段操作为主，继续看好大盘转债中的平安。
**上周转债走势偏弱**
上周传媒和军工等行业调整，股市微跌。全周沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为-0.5%、-1.3%和-1.6%。
行业方面，综合板块领涨（+5.2%），农林牧渔、商贸零售、医药、煤炭等板块涨幅1.0%-2.9%，军工、传媒和汽车板块普遍下跌。
受正股下跌的影响，上周转债市场走势偏弱，在平价指数下跌-0.8%的情况下，转债指数下跌-0.9%，估值略有下降。
个券方面，领涨转债为徐工（+5.3%）、泰尔（+2.2%）、南山（+1.3%），燕京、长青、华天等转债涨幅0.6%-0.9%，石化转债受正股影响下跌-4.1%。
**IPO密集发行，资金面将受到影响**
上周11家公司发布IPO募集说明书，将在本周三周四两天集中申购。IPO再次对资金面产生冲击：
（1）本周发行的IPO总规模为33.6亿，因此在没有推迟发行或者减少募集资金规模的情况下，预计冻结的总资金量为6,800亿。
（2）9月25号冻结资金规模最大，按照网上冻结时间3天、网下冻结时间2天计算，预计在下周二资金面会有所缓解，下周三将恢复正常。
**股市终将回归基本面**
政策面不应对全面降准或者降息有过多猜想：李克强总理达沃斯论坛讲话，强调了今年就业指标已基本完成，而年初一直强调保增长主要是为了保就业，现在就业底线已经守住，保增长就不再是政府的首要目标。
因此短期内预期政策放松的空间并不大，且在经济增长的预期差已经消失的情况下，股市终将回归经济基本面。
债市收益率上行的风险不大，但仍面临以下不确定性：一是经济失速，货币市场宽松是否是常态化；二是新股密集发行仍然会对资金面造成一定影响，建议适当使用14天和7天回购来避开IPO对资金面造成的短暂冲击。(完)
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金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三