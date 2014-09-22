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市场报道 | 2014年 9月 22日 星期一 10:44 BJT

美国个股：美银股价未来三年料可能上扬50%--Barron's

路透9月21日 - 金融报纸Barron's周日报导称，以资产计美国第二大银行--美国银行 的股价在未来三年或将攀升50%。

根据报导，到2017年，美银的每股盈余可能达到2美元，今年估计为0.75美元。

Barron's指出，尽管与全球金融危机相关的法律成本已经对美银获利造成影响，但该行盈利能力料从第四季开始改善。到2017年，预计美银还将股息上调至每股0.55美元。

美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)告诉Barron's，该行的核心部门获利增加。

美银股价周五报收于16.95美元。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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