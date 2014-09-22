《交易视点》中国转债估值整体平稳，进入牛市思维还需要时间--中金

路透上海9月22日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，维持转债估值整体平稳、小幅压缩的判断，进入“牛市思维”还需要时间。

核心券仍然是：大盘中的平安、非金融大盘转债，题材转债仍看好国金、重工、歌华等。

**市场回顾**

受到宏观经济数据不佳、央行SLF、第四轮IPO开闸等多重因素影响，股市呈现震荡走势，成交量大幅下滑。前期因政策利好而表现突出的军工题材上周大幅回落，但周五又出现明显反弹，银行和地产表现尚可，沪指当周波幅较大，周累计微跌0.11%，创业板指则遭遇1.64%的下跌。

转债多数下跌，分化明显，非金融大盘转债在利好兑现后回落明显，转债指数受其拖累，下跌0.92%。徐工、泰尔表现出色，前者受益于徐州出台国资改革方案，后者受益于与硅谷天堂合作预期。

行情运行到现在，转债本身特性已经不是关注点，股市几乎成为唯一决定性因素。宏观环境上，过去几年的经济增长怪圈正在发生变化，地方融资平台和房地产旺盛的融资需求有望得到有效抑制，资产端倒逼负债端下行的情景有望出现。

改革成为主弦律，本质在于资源的重新分配，这为效率提升提供了可能，虽然短痛难免且难以一帆风顺。未来的宏观环境会否从“宏观温，微观差”状况转变为 “宏观稳，微观活”值得关注。

在这种理想状况下，叠加资金成本的下行，股市有望实现业绩、无风险利率和风险溢价的同向共振。当然这仅是一种远期憧憬，中短期仍要面对经济疲软现实和改革的不确定性。

**股市的几个推动力**

股市的几个推动力中，本轮反弹中“一个完全没有，一个不完全有”。其中，业绩支撑完全没有，而从无风险利率角度谈论股市反弹者基本属于“歪打正着”。

央行仍持偏中性态度背景下，如果仅仅靠融资平台和房地产融资需求的萎缩带来资产端倒逼负债端下行，过程会较为缓慢，而现金流折算模型的分子项可能也将大幅下降，分母项的风险溢价也可能有所反复，未必一定是利好。

那么本轮反弹的逻辑是什么？我们认为主线仍是“情绪>估值（流动性）>业绩”，这也是我们在5月底提出的逻辑框架。其中，情绪或风险偏好提升来自于GDP7.5托底期权、沪港通“解放军”效应、改革降低了风险溢价并提供了板块关注点（投资者对改革的支持票）等等。

而股市原有的存量资金博弈状况略有改观，资金的流入主要源自产业资本、沪港通引发的外资涌入和融资融券等。时间上可分成两个阶段，6月底到7月底以外资为主，而7月底之后以融资融券等为主。

情绪和流动性的叠加使得板块轮动呈现出明显的阶段性，6月底到7月底以受益于沪港通的蓝筹股为主，而8月份之后基本以主题性机会为主。事实上，我们在7月底、8月初就曾提醒投资者海外资金流入放缓，但情绪仍高且资金流入，主题性机会将横行并成为关注核心。

**后续的节奏如何**

问题是，后续的节奏如何？我们的基本判断仍然是：第一，9月底下半月有风险点，但震荡不破位。

我们在9月初曾判断，9月中下旬将有波折，理由在于四点，包括季末银行拉存款、工业增加值数据（和政策预期会有对冲，上周央行推出SLF）、IPO重启、长假前的获利回吐等。下周的IPO和长假效应仍会对市场有压制作用。

四季度我们倾向的大致节奏是10月份仍有机会但很可能迎来转折点，11月份谨慎，12月开始着手埋伏来年的春节行情。特别值得关注的是，追求绝对回报投资者在股市中的占比越来越大，而11月份是资金回笼、锁定获利的重要窗口，从而导致风险偏好下降、资金流出。

更长期来看，要么仍是震荡市，要么是底部抬升的慢牛行情。空间上，我们重申短期反弹已经进入目标区间，即超过2013年三季度，但预计难以明显超过2012年底行情。重申之前看法，由于股指进入预判区间，增持正在失去着力点，需要较强的交易能力。

而如果股指接近甚至超过区间上限之后建议将止盈向转债核心品种扩散，目前可以拿出少量仓位尝试波段机会。市场的风向有可能再次向沪港通、后周期板块、业绩超预期板块转移。

**投资者对股市和转债持偏正面态度者居多**

过去两周与诸多投资者交流过程中有如下信息值得关注：

第一，投资者对股市和转债市场持偏正面态度者居多，认为不轻易下车者不少，但短期降低仓位者也不在少数。基于我们对股市的判断，转债未来的配置价值提升（股市底部抬升、转债品种丰富、债市机会成本降低），但震荡市策略还需要坚持，小幅降低仓位无可厚非，追涨不如关注下旬的逢低吸纳机会，且应开始控制力度。

第二，我们估计市场平均仓位在20%出头。不少投资者反映，仓位不低，但回报不理想，仓位集中在银行转债是主因。

第三，银行理财是被普遍忽视的一类转债投资群体，而且该类投资者的潜在规模弹性空间巨大，其操作行为等值的后续关注。

第四，与此前的市场预期不同的是，债基在最近一两个月开始出现明显的净申购，但一级发行仍然艰难。

第五，上周转债估值略有收缩，我们理解背后的原因在于：正股调整+止盈冲动+季末流动性管理，未来还需要关注供给的负面影响。我们维持转债估值整体平稳、小幅压缩的判断，进入“牛市思维”还需要时间。

第六，我们在7月底、8月初判断海外资金流入放缓的判断得到数据验证。背后的原因既有RQFII额度限制、中国经济动能放缓等影响，也有阿里美国上市资金分流作用等。

**个券点评**

我们的核心券仍然是：大盘中的平安、非金融大盘转债（目标在于大类资产配置，而非超额回报），题材转债仍看好国金（关注注册制、高比业绩分配、资产收购、腾讯合作等利好）、重工、歌华、隧道（减持）、东方，小盘齐翔、华天、长青、同仁、久立等，纯债替代徐工、南山（110元是减持分界线）。

而前期建议的短期主题方向是沪港通、国企改革、军工+核电。我们认为边际上，有增持或换券要求的投资者仍可以关注平安、同仁甚至国电等沪港通概念股、对转债诉求强的歌华转债以及深机等低价转债，反之接近130元的题材转债及南山等可以考虑少量兑现获利。

冠城转债仍建议110-115元区间积极收集筹码。泰尔转债竟然是今年以来表现最佳的转债，但我们并不感到惋惜，“赚看得懂的钱”，注册制发行的真正实施是其最大风险点。(完)