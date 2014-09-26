《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(9月22-26日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《综述》中国制造业PMI微升缓经济失速忧虑，关注四中全会改革时间窗

新出口订单反弹、产出持稳，带动汇丰9月中国制造业PMI初值小幅反弹，一定程度上缓解对中国经济短期失速的担忧。受此提振，亚洲股市周二收复稍早失地，大宗商品亦从近期压力获得一丝喘息。

--《分析》四中全会将向公权力宣战，中国亟待摆脱“大政府”形象

中国政府正在推进的政经改革及反腐已进入攻坚阶段，而即将于10月召开的中共十八届四中全会将主题明确为“依法治国”，则剑指“权大于法”这一公权力痼疾，为进一步深化改革踢开绊脚石。

--中国人事：央行人士称外媒报导的央行行长易人之说“不实”

中国央行办公厅接近行长周小川的人士周四明确表态称，外媒报导的中国央行行长易人之说“不实”。“我们之前也分析，任内无重大理由易人可能性不大。”他称。

--中国央行：应引导影子银行有序地服务于企业的投融资需求--副行长

中国人民银行副行长胡晓炼表示，在对影子银行在加强规范的同时，应该因势利导，引导影子银行业务有序地服务于企业的投融资需求。

--路透专访：中国要实现依法治国的目标路仍很漫长--法学专家

如果说十八届三中全会明确中国经济改革的路线图和时间表，那么将于10月召开的四中全会就是解决国家治理体系和治理能力的现代化，而核心就是依法治国。中国政法大学终身教授江平一语概之。

--中国经济：IMF预计中国2015年经济成长率“远超过”7%

国际货币基金组织(IMF)周三表示，中国2015年经济增长速度可能快于此前预期，淡化中国房地产市场降温的风险。

--中国经济： 惠誉称中国使经济恢复平衡的措施意味着将有更多波动

评等机构惠誉周三表示，中国央行9月17日决定向五大银行注入810亿美元的举措具有双重目的。流动性支持给当局提供了一种方法，既可以管理市场流动性，又不给市场发出明确货币政策信号。

--中国经济：8月经济指标出现波动既有趋势性又有特殊性--工信部副部长

中国工信部副部长毛伟明周一表示，中国8月份一些经济指标出现波动既有趋势性又有特殊性，下一阶段中国要不失时机地抓好产业结构调整，帮助企业解难题、渡难关。

--中国经济：完善固定资产加速折旧政策，进一步开放快递市场--国务院

中国国务院常务会议周三称，完善固定资产加速折旧政策，支持中小企业创业创新，确定企业今年新购进用于研发的仪器、设备，单位价值不超100万元人民币，允许一次性计入当期成本费用在税前扣除等；国务院并决定进一步开放国内快递市场。

--中国国企：1-8月国有企业利润总额16,441.1亿元，同比增8%--财政部

中国财政部周一公布，1-8月国有企业利润总额16,441.1亿元人民币，同比增长8%。从行业看，钢铁、交通等行业实现利润继续保持较大增幅；煤炭、化工等行业实现利润降幅仍较明显；有色行业仍未摆脱亏损。

--中国经济：马云以1,500亿财富首次问鼎中国首富，王健林第二--胡润百富

胡润百富周二公布2014年中国富豪榜，刚实现美国上市的阿里巴巴创始人、董事长马云及其家族以1,500亿元人民币财富首次问鼎中国首富，去年首富万达集团董事长王健林以1,450亿元财富退居第二位。

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--《市场热谈》中钢集团债务危机尚未最后引爆，应抓紧时间“排雷”

中国经济持续疲弱之下，对信用风险的关注已然风声鹤唳。近日一则本经不起推敲的传闻--“中钢集团银行贷款本息数百亿元全面逾期”，就再度挑动市场紧张神经。而据知情人士分析，中钢集团作为大型央企，数百亿债务同时违约有悖常理。

--中国金融：商业银行资产质量总体稳定，风险可控--银监会主席

中国经济增长乏力，部分行业不景气，增加外界对金融业资产质量的忧虑。不过银监会主席尚福林称，目前商业银行整体资本充足率达12.4%，不良资产资产率1.08%，拨备覆盖率263%，表明中国银行业资产质量总体稳定，风险可控。

--中国金融：上清所业务扩容，10月底推汇率远期及掉期中央对手清算

在推出人民币利率互换的强制中央对手清算后，中国银行间市场清算所股份有限公司的业务继续扩容。上海清算所董事长许臻周四表示，上清所将在10月底推出人民币汇率的远期及掉期中央对手清算业务，而未来两三年，上清所的新品种推出频率将可能2-3个月一个。

--中国债市：交易商协会明确上市房企中票发行细则，主体评级不低于AA--消息

两位消息人士周一透露，在中国银行间交易商协会9月初放开上市房企中票融资的政策出台后，近期交易商协会再次召集部分券商细化发债细节，比如房企的评级是否可以通过担保或者增信达到AA，协会明确要求必须是主体AA，但募集资金是否不可以偿还信托贷款，还有待明确。

--中国外汇：下一步会逐步取消资本项目在汇兑方面限制--外管局官员

中国国家外汇管理局资本项目司司长郭松周四表示，外管局正加紧研究和落实宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系，下一步将会逐步取消资本项目在汇兑方面的限制。

--人民币汇率：8月实际有效汇率环比上升1.62%，回升势头加快--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数8月环比上升1.62%至116.68，连续第三个月回升，增速较前月的0.65%明显加快。 ========================================================================== 【行业/公司】

--《焦点》中国房市萎靡，银行、地产商及地方政府救市花招百出

中国的银行、房地产开发商和地方政府都在加大力度，力争将房市从两年内最严重的衰退中拯救出来，包括允许购买二套房、大幅降价和采取非常规的促销方式。

--《综述》中国钢铁需求14年来首降，受经济减速影响

由于经济增速放缓，今年中国的钢铁消费量下降，至少是2000年以来首见，这导致中国铁矿石供应过剩，铁矿石价格也下跌逾40%。中国钢铁工业协会(CISA)副会长王晓齐在行业会议上称，中国8月表观粗钢消费量较上年同期下降1.9%至6,190万吨。

--路透调查：中港韩股市涨势料持续至2015年，因低股价吸引投资者

路透调查显示，未来一年中国和东亚其他地区的股市将会上涨，因为与欧洲和美国相比，股价仍然相对便宜。不过美国升息的步伐可能抑制涨势。

--美国个股：阿里巴巴完成超额配售，IPO规模达250亿美元创全球最大

中国电商巨头阿里巴巴和股东额外出售更多股票后，其首度公开上市(IPO)规模达到250亿美元，名列全球最大，承销商共获得超过3亿美元佣金。

--中国房地产：工行称将做好房贷政策衔接，但未明确首套房是否调整--报载

在四大行等可能放松首套房认定标准等房贷政策松绑传言后，中国证券报周三引述工商银行回应称，该行正密切关注房地产市场的变化和相关政策的调整，并将及时做好相关信贷政策的衔接，不断完善相应的金融服务。

--中国房地产：青岛放松首套房贷认定标准，加快商品房预售监管资金拨付速度

中国山东省青岛市正式发文明确放松首套房贷认定标准。青岛国土资源和房屋管理局日前下发文件称，出售唯一住房又新购住房的居民家庭偿清原购房贷款后，再次申请住房贷款的，按首套房贷认定；同时对居民家庭购买首套住房在首付款比例、贷款利率等方面给予优惠。

--全球矿业：中国铁矿产量仍在增长，跨国大矿企难以横扫本地对手

全球顶级铁矿石业者试图凭借大量廉价矿石淘汰高成本对手虽已有一些成果，但在他们最想攻下来的地方--中国，这个做法却踢到了铁板。

--中国商品：2014年铁矿石进口将较上年增加约10%至9亿吨--中钢协官员

中国钢铁工业协会官员表示，中国2014年铁矿石进口将达到9亿吨，较上年增加10%左右。这位官员还说，长期来看铁矿石价格预期将在每吨80美元左右。

--中国企业：前三季在全球募资885亿美元，创四年同期新高--汤森路透