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债券 | 2014年 9月 22日 星期一 11:44 BJT

欧元区经济：穆迪暂时维持法国债信评等为Aa1不变

路透巴黎9月19日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五维持法国的债信评等不变，即使该国赤字超标。不过在法国推动改革面临困难的情况下，穆迪亦提出负面展望警告。

穆迪维持对法国的债信评等于Aa1，为次高水平。穆迪表示，法国经济的规模与富裕程度，加上目前超低的利率，让他们暂时维持评等不变。法国为欧元区第二大经济体。

法国上周承认，删减赤字行动将比原本计画花上更多时间，这使得分析师与媒体猜测法国恐怕难逃评等遭调降的命运。

穆迪在声明中表示，“如果对法国进行必要财政措施与经济结构改革 能力的信心进一步下滑，穆迪可能下调法国的债信评等。”

“法国政府财政数字进一步恶化，超出穆迪目前的预估，也可能导致评等下调，”穆迪表示。

法国政府上周表示，由于成长疲弱与低通胀，无法按照计画达成削减公共赤字的目标，再度打破对欧盟伙伴的承诺。

由于事前法国政府已大致释放信号，其公告几乎无损于投资人对法国公债的需求。投资人预期欧洲央行进一步宽松，将有助于将欧元区所有政府公债的收益率(殖利率)维持于低水平。

法国上周四标售两年期公债的收益率为0.01%，仅略高于零，五年期公债收益率亦创下纪录新低。

在经济复苏难以展开明确复苏情况下，法国政府目前认为将无法按欧盟协议在2017年以前达成删减财政赤字至相当于国内生产总值(GDP)3%目标，之前计画为2015年达成。

穆迪对于目标提出质疑，表示预期该里程碑要到2018年才会达成。穆迪也预期法国政府债将超过GDP的100%，2018年之后才会开始下降。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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