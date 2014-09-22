欧元区经济：穆迪暂时维持法国债信评等为Aa1不变

新西兰经济：通胀上升，但央行维持利率纪录低位的立场不太可能动摇
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透巴黎9月19日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五维持法国的债信评等不变，即使该国赤字超标。不过在法国推动改革面临困难的情况下，穆迪亦提出负面展望警告。
穆迪维持对法国的债信评等于Aa1，为次高水平。穆迪表示，法国经济的规模与富裕程度，加上目前超低的利率，让他们暂时维持评等不变。法国为欧元区第二大经济体。
法国上周承认，删减赤字行动将比原本计画花上更多时间，这使得分析师与媒体猜测法国恐怕难逃评等遭调降的命运。
穆迪在声明中表示，“如果对法国进行必要财政措施与经济结构改革 能力的信心进一步下滑，穆迪可能下调法国的债信评等。”
“法国政府财政数字进一步恶化，超出穆迪目前的预估，也可能导致评等下调，”穆迪表示。
法国政府上周表示，由于成长疲弱与低通胀，无法按照计画达成削减公共赤字的目标，再度打破对欧盟伙伴的承诺。
由于事前法国政府已大致释放信号，其公告几乎无损于投资人对法国公债的需求。投资人预期欧洲央行进一步宽松，将有助于将欧元区所有政府公债的收益率(殖利率)维持于低水平。
法国上周四标售两年期公债的收益率为0.01%，仅略高于零，五年期公债收益率亦创下纪录新低。
在经济复苏难以展开明确复苏情况下，法国政府目前认为将无法按欧盟协议在2017年以前达成删减财政赤字至相当于国内生产总值(GDP)3%目标，之前计画为2015年达成。
穆迪对于目标提出质疑，表示预期该里程碑要到2018年才会达成。穆迪也预期法国政府债将超过GDP的100%，2018年之后才会开始下降。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透北京4月18日 - 随着例行缴税期到来，中国银行间市场周二资金面趋紧，公开市场逆回购重启但对市场帮助不大。交易员称，本周正好是季度缴税期间，资金面料会持续受此影响从而进一步收敛，央行虽重启逆回购投放，但规模有限。 “今天蛮紧的，逆回购重启了但量上杯水车薪，4月是季度缴税，这周规模不小，资金面不会太乐观。”上海一银行交易员说。 华东一银行交易员亦表示，季度例行缴税是资金收敛主因，虽说在预期之内，但鉴于缴税规模偏大，对流动性仍产生了一定影响。 “利率也上了点，4月是缴税大月，这个影响一时半会儿过不了，短期内还是偏谨慎，...不过最近央行各种组合工具来看，大幅收紧然后让大家天天跪求的概率倒不是很大，紧平衡会是常态。”她说。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。今日则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿。 以下为主要货币市场利率报价: 北京
路透香港4月18日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周二复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄，此前称正就约1亿美元银团贷款违约事项与借款方进行沟通。