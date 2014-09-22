中国资管：上周37款集合信托产品发行，募集规模增加期限延长

路透北京9月22日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（9月13日-9月19日）共有21家信托公司发行了37款集合信托产品，发行量环比增加12款。

37款新发行产品中，共有36款公布了募集规模，平均计划募集规模为1.96亿元，环比增加0.75亿元，增幅为61.97%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为72.64亿元，环比增加42.34亿元，增幅为139.71%。

其中，募集规模最大的是中融信托发行的“河南永威股权投资集合资金信托计划”，募集规模为6.50亿元，这是一款房地产领域股权投资类产品。

从期限上看，37款新发行产品中，共有35款公布了期限，平均期限20.71个月，环比延长1.87个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 6 9.57% 上升0.35个百分点

24个月期 22 10.35% 上升0.14个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了16款，工商企业领域产品发行了9款，房地产领域产品发行了3款，金融领域产品发行了1款，其他领域产品发行了8款。

从资金运用方式上看，权益投资和贷款运用领域产品各发行了13款，组合运用领域产品发行了7款，股权投资和债权投资领域产品各发行了1款，其他领域产品发行了2款。

**成立集合信托产品42款**

上周共有26家信托公司成立了42款集合信托产品，发行量环比增加16款。

42款成立产品中，31款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.81亿元，环比增加1.01亿元，增幅为126.64%。

其中，成立规模最大的是长安信托成立的“鄂尔多斯明鑫达股权收益权信托计划”，募集规模为13.60亿元，这是一款权益投资类产品。

上周共有23款新成立产品公布了期限，平均期限27.57个月，环比缩短3.18个月。上周共有12款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.05%，环比下降1.03个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了13款，金融领域产品成立了6款，工商企业领域产品成立了4款，房地产和基础设施领域产品各成立了3款，信贷资产领域产品成立了1款，其他领域产品成立了12款。