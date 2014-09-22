企业并购：易安信探寻合并可能，与戴尔和惠普举行磋商--WSJ

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透9月21日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情消息人士报导，企业数据存储设备制造商--易安信电脑系统 就合并事宜与戴尔 和惠普 举行了磋商。
报导称，因面临来自一维权股东的压力，以及长期任职的执行长料将退休，易安信正探寻包括出售在内的各种选项。
华尔街日报称，在与戴尔的磋商方面，鉴于两家公司的相对规模，戴尔可能不打算全面收购易安信，而是寻求收购其核心存储业务等资产。
惠普与易安信的合并谈判持续了大约一年时间，数周前谈判破裂，因在财务条款方面存在分歧，并且担心两家公司的股东可能否决合并交易。报导称，易安信与戴尔之间的谈判情况仍不清楚。
易安信和惠普拒绝就该报导置评。路透在美国常规工作时间外尚未立刻联系上戴尔置评。
华尔街日报报导，摩根大通 为易安信就其选项提供咨询服务。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。