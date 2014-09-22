企业并购：易安信探寻合并可能，与戴尔和惠普举行磋商--WSJ

路透9月21日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情消息人士报导，企业数据存储设备制造商--易安信电脑系统 就合并事宜与戴尔 和惠普 举行了磋商。

报导称，因面临来自一维权股东的压力，以及长期任职的执行长料将退休，易安信正探寻包括出售在内的各种选项。

华尔街日报称，在与戴尔的磋商方面，鉴于两家公司的相对规模，戴尔可能不打算全面收购易安信，而是寻求收购其核心存储业务等资产。

惠普与易安信的合并谈判持续了大约一年时间，数周前谈判破裂，因在财务条款方面存在分歧，并且担心两家公司的股东可能否决合并交易。报导称，易安信与戴尔之间的谈判情况仍不清楚。

易安信和惠普拒绝就该报导置评。路透在美国常规工作时间外尚未立刻联系上戴尔置评。

华尔街日报报导，摩根大通 为易安信就其选项提供咨询服务。(完)