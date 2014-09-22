中国货币市场：回购利率续跌资金宽松格局不改，预期乐观新股扰动担忧不大

路透上海9月22日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率 继续下行，其中14天期限品种降幅近20bp(基点)。交易员表示，场内资金供给宽松局面未改，除部分押信用的机构跨月品种仍略有需求之外，其余期限品种则以融出资金为主。

交易员指出，目前流动性基本没有担忧，虽然本周新股集中申购再袭，叠加季末及国庆假期等扰动因素，但机构预期均偏乐观，料资金面大幅波动概率不大。

“还是很宽松啊，没啥明显变化，押信用的机构跨月需求稍多点，”上海一银行交易员称，大多数机构都在出钱，新股申购也没什么好担心的。

他并认为，短期内资金面不会有大的问题，而明日公开市场操作亦可能小量平价，因为正回购利率不可能持续降低，可能还要再看看短期的经济走势和市场反映状况。

本周将先后分别有12只新股申购，欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选

上海另一银行交易员亦表示，当前开盘价仍未脱离"指导意味"，但今日七天回购利率降幅更甚，感觉监管层引导线上回购利率走低的意图还是比较明显的。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，未来一个月内的流动性整体上是乐观的，除了9月底的拉存款需求和国庆长假的现金需求之外。而央行基于货币政策的预见性、针对性和有效性，在公开市场操作的预期管理上也将是总量稳健、短期平稳推进、中期管理预期、长期倾斜转型方向为基调。

业内人士周一透露，央行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限为14天和28天，逆回购包括七天和14天。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7836 2.8418 -5.82

七天 3.2059 3.3369 -13.10

14天 3.4048 3.5875 -18.27

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.7650 3.2750 +49.00

七天 5.2100 4.9100 +30.00

14天 5.7250 5.9000 -17.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8500 2.9000 -5.00

七天 3.2600 3.4000 -14.00

14天 3.4000 3.6900 -29.00

Shibor

其中:隔夜 2.7970 2.8400 -4.30

七天 3.1980 3.3000 -10.20

三个月 4.5986 4.6070 -0.84