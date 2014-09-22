中国资管：上周银行理财产品发817款，一个月以下产品预期收益率大降

路透北京9月22日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（9月13日-9月19日）84家银行共发行了817款理财产品，发行银行数较上期报告增加7家，产品发行量增加66款。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共199款，市场占比为24.36%；非保本型理财产品共618款，市场占比为75.64%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化

债券和货币市场类 334 40.88% -15

其中：人民币 319

外币 15

组合投资类 453 55.45% +73

融资类 1 0.12% 0

结构性产品 29 3.55% +8

注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。

上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下 13 3.72% 下降39个基点

1个月至3个月（含） 392 5.05% 下降3个基点

3个月至6个月（含） 246 5.31% 环比持平

6个月至1年（含） 109 5.48% 下降3个基点

1年以上 10 5.63% 下降12个基点

上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1826天；预期年化收益率最低2.80%，最高为6.40%，与上期报告相比，最低预期收益率下降0.2个基点，最高预期收益率上升110个基点。

上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：

期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率

） 1个月以下 13 1.69% 3.72% 1个月至3个月 392 50.91% 5.05% 3个月至6个月 246 31.95% 5.31% 6个月至1年 109 14.16% 5.48% 1年以上 10 1.30% 5.63%

上周共发行19款外币理财产品。其中，美元理财产品13款，较上期减少6款。

**199款产品实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有1,063款产品到期，公布了到期收益率的202款产品中，199款实现最高预期收益率，3款结构性产品未实现预期最高收益率。

上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品480款，债券和货币市场工具类产品526款，结构性产品40款，融资类产品17款。

上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有30款，总体占比14.85%。其中，22款来自城市商业银行，4款来自股份制商业银行，2款来自国有银行；从投资领域来看，结构性产品3款，融资类产品1款，债券类产品12款，组合投资类产品14款。