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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 16:19 BJT

《中国金融债发行日程表》--9月22日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================
 *农发行        40             1         4.2037%      固息增发债    9/23-9/24
                40             3         4.5394%      固息增发债    9/23-9/25
                40             5         4.6025%      固息增发债    9/23-9/25
                                  (第43、40、41期债增发)
 *江苏银行     120            10         6.18%        二级资本债    9/22-9/23
                    (附第五年末发行人赎回权)
 *无锡农商行    15            10         6.26%        二级资本债       9/23
                    (附第五年末附有条件的发行人赎回权)  
 *山西尧都农商行 7            10        周二招标      二级资本债    9/23-9/24  
                    (附第五年末附有条件的发行人赎回权)              
 *国开行       至多150      3/5/7/10    周二招标      固息增发债    9/24-9/29
                                  (3/7/10年为第20、24、21、22期增发) 
 *进出口行     至多60          7        周四招标      固息增发债    9/25-10/9
                                       (第62期增发)    
               至多60        三个月     周四招标      贴现金融债    9/25-10/9
 *广西北部湾银行 10            5        周四招标      固息金融债    9/25-9/26  
  进出口行     *60             1         4.2517%      固息增发债    9/18-9/23
                                                   (1年为57期增发)
               *60             7         4.80%        固息金融债    9/18-9/23 
  农发行      100-200          --          --            --            10/16
  农发行      100-200          --          --            --            11/10

  注: *表示新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 边竞)
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